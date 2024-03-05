Алекс де Минор не спал и с трудом добирался в другую страну, чтобы увидеть, как Кэйти Бултер выигрывает главный титул в карьере.

Он мчался к ней всю ночь. Самая успешная пара тенниса растрогала до слез весь тур

Австралиец Алекс де Минор и британка Кэйти Бултер – самая успешная теннисная пара в данный момент времени. Они перехватили это звание у грека Стефаноса Циципаса и испанки Паулы Бадосы.

Де Минор в начале года ворвался в топ-10 рейтинга ATP и продолжает там удерживаться, потеснив вышеупомянутого Циципаса. А Бултер вообще совершила настоящий прорыв. Она поднялась на рекордную 27-ю позицию, выиграв турнир WTA-500 в Сан-Диего. Дела у бывшей второй ракетки мира Бадосы на этом фоне не так хороши, она всего лишь 73-я в рейтинге прямо сейчас.

Не в последнюю очередь Кэйти добилась успеха благодаря милому и жертвенному поступку Алекса. Австралиец защитил титул на турнире ATP-500 в Акапулько, но толком не насладился завоеванием кубка и вообще не отдохнул. Он прямо ночью помчался в аэропорт, чтобы перебраться из Мексики в США и успеть на финал своей девушки.

Де Минор обыграл Каспера Рууда (6:4, 6:4) в финале «пятисотника» в Акапулько в 00:10 по местному времени. Ещё примерно полчаса длилась церемония награждения участников решающего матча.

Алекс де Минор после победы на турнире в Акапулько Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Стоит учитывать и определённые восстановительные процедуры, приём душа и тому подобное. Только потом теннисист начинает полноценное празднование со своей командой и отдыхает, но не в случае с Алексом.

Де Минор ещё во время выступления на церемонии сказал, что никак не будет отмечать защиту титула в Акапулько.

«Не могу устроить вечеринку сегодня. К шести утра я должен успеть на рейс, потому что хочу посмотреть, как Кэйти будет играть в финале Сан-Диего», — заявил австралиец.

Когда Алекс произносил эти слова, до начала решающего матча между Бултер и украинкой Мартой Костюк оставалось около 19 часов. Расстояние между Акапулько и Сан-Диего составляет 3186 км. Прямых рейсов между городами нет. Де Минору пришлось вызывать ночное такси, чтобы успеть на самолёт в Тихуану. Этот мексиканский город находится на границе с США. Оттуда до Сан-Диего ехать менее 30 км на автомобиле.

Алекс не спал всю ночь, после чего наконец-то сел на самолёт. Добрался до Тихуаны через несколько часов, перешёл через границу и наконец-то прибыл в Сан-Диего, успев на финал Бултер — Костюк. При этом де Минор чувствовал себя не лучшим образом в функциональном плане.

Невыспавшийся Алекс де Минор летит на матч Кэйти Бултер Фото: Из личного архива Алекса Де Минора

Ещё во время полёта из Акакулько в Тихуану он опубликовал фото в соцсетях с подписью: «Полёт в шесть утра очень тяжёлый».

Жертвы де Минора окупились. Алекс явно не выспался, что было заметно по его внешнему виду на трибунах. Тем не менее он активно поддерживал Бултер в её боксе.

Алекс де Минор поддерживает Кэйти Бултер во время финала турнира в Сан-Диего Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Это было важно для Кэйти. Британка добыла волевую победу над Костюк — 5:7, 6:2, 6:2. Она взяла своей второй титул в карьере после турнира WTA-250 в Ноттингеме в прошлом году.

Конечно, триумф в Сан-Диего куда более престижен и пока является главным достижением 27-летней Бултер в теннисе. По ходу турнира Кэйти обыграла четырёх сеяных соперниц – Беатрис Хаддад-Майю, Донну Векич, Эмму Наварро и Марту Костюк. Уж точно этот успех не спишешь на лёгкую сетку. Кэйти заслуженно поднялась с 49-го места сразу на 22 позиции и теперь является 27-й ракеткой мира (лучший результат в карьере).

Кэйти Бултер с трофеем турнира в Сан-Диего Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Бултер на церемонии отдельно поблагодарила своего парня, который пошёл на жертвы ради неё.

«Не знаю, что только что произошло. Эта неделя была для меня очень, очень особенной по многим причинам. Она невероятная, потому что я очень много работала ради этого титула и смогла показывать потрясающий уровень тенниса всю неделю. Сегодня была настоящая битва – в том числе и с самой собой, потому что я немного нервничала. Но я смогла это преодолеть, чем очень горжусь. Хочу сказать отдельное спасибо моему парню. Он закончил свой финал вчера в полночь, взял такси до аэропорта в 4:15 и вылетел в шесть утра, чтобы быть сегодня здесь. Я это очень ценю», — заявила Бултер во время речи на корте.

А на официальной пресс-конференции в зале чуть позже Кэйти в шутку попросили назвать трёх теннисистов, с которыми она бы хотела оказаться на необитаемом острове, чтобы выжить. Бултер ответила: «Мой парень, мой парень, мой парень».

Британка отпраздновала завоевание титула вместе с австралийцем.

«Мы провели отличную неделю, выиграли «пятисотники» и показали хороший теннис. Увидимся на турнирах Солнечного дубля», — сказали де Минор и Бултер на видео, которое опубликовали аккаунты в соцсетях ATP и WTA одновременно.

Этот пост главных теннисных организаций о неделе мечты де Минора и Бултер растрогал до слёз фактически весь тур. Милые комментарии оставляли не только игроки Дарья Савилл, Макс Пёрселл, Эшлин Крюгер и другие, но даже официальный аккаунт производителя теннисных мячей Wilson и страница престижного турнира в Индиан-Уэллсе, где вскоре сыграют де Минор и Бултер.

Алекс де Минор и Кэйти Бултер записали обращение к фанатам после завоевания титулов Фото: Кадр из видео

В первую очередь Алексу нужно как следует выспаться и отдохнуть. Впереди у де Минора и его девушки большая работа. Останавливаться на достигнутом в Сан-Диего Кэйти однозначно не намерена. Бултер почувствовала, что может обыгрывать сильных соперниц и собирается отлично проявить себя на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. То же самое можно сказать и про де Минора.

Конечно, Алекс и Кэйти не являются фаворитами турниров Солнечного дубля, но добраться до поздних стадий они вполне способны. Расстояние больше не является помехой. Де Минор и Бултер будут находиться в одном и том же месте примерно месяц, что лишь придаст им дополнительных сил на корте.