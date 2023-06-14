«Вы продолжаете нас троллить!» Циципас и Бадоса поразили своим романом

Отношения финалиста «РГ» — 2021 и экс второй ракетки мира заставили обратить на себя внимание теннисный мир. И, похоже, это только начало.

В мире профессионального тенниса личная жизнь часто переплетается с суровостью спорта, создавая захватывающую смесь мастерства на корте и интриг за его пределами. Ажиотаж вокруг внезапно вспыхнувшей романтической связи между Паулой Бадосой и Стефаносом Циципасом (звёзды решили поделиться первыми совместными фото на минувшей неделе) – яркий тому пример.

Как всё начиналось?

Оба игрока всегда находились в центре внимания и на первых полосах СМИ. Хотя знаменитый грек уже провёл более 200 недель в топ-10 рейтинга ATP, испанка также знает, каково это – быть рядом с вершиной. В апреле 2022 года Паула забиралась на второе место в женской мировой табели о рангах.

История, родившаяся из ниоткуда, но которая медленно развивалась в течение буквально нескольких часов одного дня: 7 июня спортсмены обновили фотографии своих профилей в стриминговом сервисе Spotify и поставили на них совместные селфи. Также у теннисистов появился общий плейлист.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: Из личного архива спортсменов

Часть фанатов, учитывая вышеописанные факты, предположила, что Циципас и Бадоса встречаются. В мае испанские СМИ сообщали, что спортсменка рассталась со своим возлюбленным, кубинским актёром и моделью Хуаном Бетанкуром. Однако сама Паула эту информацию опровергла. Уже 9 июня в сети появилось трогательное видео, на котором Бадоса заплетает косички Стефаносу, а затем целует и обнимает грека. Так что слухи фанатов о романе знаменитых игроков получили подтверждение.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: Из личного архива спортсменов

Стоит отметить, что Паула была замечена на одном из матчей грека на недавнем Открытом чемпионате Франции. Бывшую вторую ракетку мира заметили на одной из трибун, но не в боксе самого Стефаноса. Сама испанка не принимала участия в мэйджоре по причине травмы.

Цицидоса

А дальше всё стало развиваться ещё куда более стремительно. Уже 10 июня (на тот момент грек уже вылетел с турнира в Париже) спортсмены завели парный аккаунт в социальных сетях под названием «Цицидоса». Сейчас он насчитывает более 33 тысяч подписчиков.

«Лучшие друзья и родственные души. Ни меньше, ни больше», — написано в описании профиля аккаунта.

Стефанос Циципас и Паула Бадоса Фото: Из личного архива спортсменов

Хотя эта реплика, возможно, наводила на мысль, что спортсмены всё же не состоят в физической близости, новая фотография лишь добавила интриги относительно характера их отношений.

«0 турниров «Большого шлема» на этой фотографии. Но, хей, любовь побеждает всё», — написали теннисисты под постом в своём совместном аккаунте в социальной сети.

При этом сам грек подлил масла в огонь комментарием из своего собственного аккаунта: «Нет ничего важнее любви! И эти турниры «Большого шлема» ещё придут, несмотря ни на что..» — заявил Циципас в соцсетях, прикрепив несколько эмодзи в виде сердечек.

Реакция общественности

Известно, что Паула и Стефанос минувшие выходные проводили в Дубае. Вместе спортсмены отрывались на полную катушку: в совместном аккаунте можно было увидеть как снимки плескающихся в бассейне игроков, так и великолепные фотографии, сделанные на фоне горизонта арабского города.

Теннисный мир разделился на два лагеря: часть фанатов стала подкалывать образовавшуюся пару, в том числе Стефаноса; вторая же половина поддерживает звёзд. Например, бывшая 20-я ракетка мира, австралийская теннисистка Дарья Савилл решила поддеть грека, оставив под видео Паулы и Стефаноса из бассейна следующий комментарий: «Это снимает Апостолос?» Уроженка Москвы в шутливой форме намекнула на то, что оператором данного ролика стал Циципас-старший, который работает со своим сыном на протяжении всей его спортивной карьеры. При этом фанаты грека сразу заявили, что это видео лучше финала последнего грунтового мэйджора между Каспером Руудом и Новаком Джоковичем, и поддерживают пару во всех её начинаниях, желая ей бесконечной любви.

Но бóльшую бурю вызвал один из самых свежих постов Стефаноса в соцсетях. Бывшая третья ракетка мира выложил видео с выставочного турнира Eisenhower Cup формата Tie Break Tens, который прошёл в преддверии «тысячника» в Индиан-Уэллсе в этом сезоне. Напомним, Циципас выступал в микст-турнире с соотечественницей Марией Саккари, а Паула была заявлена с Кэмероном Норри. Жеребьёвка свела греческую пару и испанско-британский тандем уже в четвертьфинале соревнований. Победу в этом микст-поединке праздновали именно Стефанос и Мария (12:10). И вот спустя три месяца грек решил опубликовать пост с рукопожатием после этого матча, на котором видно, как сам теннисист обнимается и перекидывается парой тёплых слов с Бадосой. При этом Циципас обозначил этот момент в соцсетях, как «без шуток, самым запоминающимся в его карьере». В комментариях пользователи справедливо стали возмущаться данным утверждением уроженца Афин.

«Обычно люди говорят, что победа на ТБШ – это их самый запоминающийся момент, но у вас его нет, так что всё в порядке», – написал один из болельщиков под публикацией игрока.

«Вы, ребята, когда-нибудь разговариваете или просто пишете что-то друг о друге, и всё?» – оставил свой комментарий ещё один пользователь.

«Это уже становится кринжем. Они ведут себя как 15-летние», – написал очередной пользователь под публикацией Стефаноса, оставив при этом негативные эмодзи.

«Вы продолжаете нас троллить! Удачи на травяном сезоне», – заявил ещё один фанат Циципаса в соцсетях.

Является ли новая теннисная пара вариантом пиар-отношений? Такое не исключено. Ведь Паула действительно значительно упала в рейтинге WTA (сейчас представительница Испании находится лишь на 34-м месте в женской мировой табели о рангах), а в последнее время её результаты оставляют желать лучшего. Возможно, грек и его возлюбленная попросту решили заняться троллингом с целью подогреть интерес к собственным персонам.

Однако есть и другие мнения. Например, бывшая британская теннисистка, телеведущая и спортивный комментатор Аннабель Крофт в недавнем подкасте BBC 5 Live Sport выразила мнение, что нет ничего удивительного в том, что Циципас и Бадоса стали встречаться. Бывшая первая ракетка Великобритании заявила, что у игроков мало времени вне тенниса, поэтому найти человека извне крайне трудно.

Как бы то ни было, остаётся пожелать Стефаносу и Пауле только всего самого наилучшего!