Джокович очаровал легендарную спортсменку. Она признала его величайшим, забыв Федерера

Линдси Вонн встретилась с Новаком и сразу пересмотрела позицию по лучшему теннисисту в истории. Что же будет, когда они покатаются на лыжах?

Первая ракетка мира Новак Джокович уже около недели пребывает в США. 24-кратный чемпион турнира «Большого шлема» готовится к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе, где не выступал с 2019 года.

Новак активно тренируется, но свободного времени у него до начала турнира тоже предостаточно. Джокович проводит досуг максимально разнообразно, чем привлекает к себе повышенное внимание СМИ и болельщиков.

Вчера Новак в Лос-Анджелесе встретился с легендарной американской горнолыжницей, многократной чемпионкой мира и обладательницей золотой медали Олимпиады-2010 Линдси Вонн. Они весело пообщались и потренировались вместе.

Линдси Вонн и Новак Джокович в Лос-Анджелесе Фото: Из личного архива Линдси Вонн

Момент не из разряда банальных. Во-первых, Вонн очень любит теннис и регулярно посещает крупные турниры. Во-вторых, недавно Линдси попала в неоднозначную ситуацию, признав Роджера Федерера величайшим игроком в истории этого вида спорта, но затем удалила пост в соцсетях после критики в свой адрес от фанатов Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

На этом фоне очень интересно выглядит подпись Вонн к совместным фото с Джоковичем.

«Я верю, что Новак — величайший. Несмотря на убеждения соцсетей, я думаю, что таких игроков может быть больше одного. Новаку принадлежат рекорды, и я испытываю уважение к его достижениям. А ещё он катается на лыжах!» — написала Вонн в соцсети X (ранее Twitter).

В прошлый раз Линдси признала Федерера безоговорочно лучшим, без разделения этого звания с кем-либо. Даже подчеркнула, что для неё не имеет значения статистика. В этом читался некий завуалированный выпад в адрес Джоковича, ведь Новак превосходит Роджера как по количеству побед на ТБШ (24 против 20), так и по личным встречам (27-23).

Вонн определённо не хотела обидеть Джоковича. Просто она очень сильно растрогалась, когда Федерер согласился покататься с ней на лыжах. Линдси давно знает Новака и дружит с ним. Она не раз ставила одобрительные эмодзи к его постам в соцсетях, репостила высказывания серба о теннисе, одобрительно отзывалась о нём. Во время прошлогоднего Уимблдона Вонн встретилась с Джоковичем и назвала часовое общение с ним лучшим моментом для себя на турнире.

Джокович тоже делал комплименты Вонн. Он называл её одной из спортсменок, которая оказывает на него вдохновляющее влияние, ведь Линдси долгое время удерживала исторический рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам (82), пока в январе 2023 года её не обошла соотечественница Микаэла Шиффрин. Ещё в список примеров для подражания серба входят другие известные представители спорта США Том Брэди (американский футбол), Леброн Джеймс и Коби Брайант (баскетбол).

Новак Джокович близко дружит с легендой НФЛ Томом Брэди Фото: Кадр из видео

Вонн после завершения карьеры в 2019 году в основном живёт в особняке в курортном городе Майами-Бич (штат Флорида), но в Лос-Анджелесе тоже часто бывает. Там она и пересеклась с Новаком, который готовится к «Мастерсу» в Индиан-Уэллсе. Вероятно, Линдси хотела прояснить ему своё недавнее высказывание о Федерере, чтобы не возникло недопонимание. Очевидно, что встреча прошла отлично. Об этом свидетельствуют улыбки легендарных спортсменов на фото. Джокович также репостнул запись Вонн на свою страницу в соцсети.

Линдси также опубликовала видео с тренировки Новака с подписью: «Встретилась с величайшим. Часть первая. Скоро будет больше». Вонн создала немалую интригу. Что значит «скоро будет больше»? Возможно, Линдси будет поддерживать Джоковича во всех матчах на Индиан-Уэллсе. А может быть, речь идёт о договорённости вместе показаться на лыжах. Неспроста Вонн писала, что серб любит делать это в своём первом посте.

В любом случае Линдси и Новак отлично ладят. Горнолыжница решила подчеркнуть, что пересмотрела свою позицию и уже не считает Федерера однозначно величайшим в истории. Что же будет, когда она наконец-то покатается на лыжах с Джоковичем? Ведь выделить Роджера на фоне остальных она решила именно на фоне эмоций после горной прогулки с ним.

Вонн после встречи с Джоковичем отправилась в Лас-Вегас, где посетила выставочный матч Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса.

Подписчики не могли не заметить метаний Линдси. Одна из фанаток задала ей максимально прямой вопрос: «Сначала ты назвала величайшим Роджера, теперь – Новака. Когда ты уже скажешь нам, что величайшим является Рафа?»

Вонн решила ответить девушке: «Да прямо сейчас. Рафа – величайший! Я считаю, что «Большая тройка» и есть величайшие в истории. Их влияние на теннис невозможно отрицать. Это просто моё мнение».

Линдси Вонн на выставочном матче Рафаэля Надаля и Карлоса Алькараса в Лас-Вегасе Фото: Кадр из трансляции

Линдси решила придерживаться максимально корректной линии – не выделять кого-либо среди «Большой тройки». Тем не менее наиболее дружеские отношения у неё всё-таки с Федерером и Джоковичем. Новак, вероятно, даже склонил чашу весов в свою пользу, встретившись с Вонн в Лос-Анджелесе и пообещав ей вместе покататься на лыжах. С Надалем у американки нет совместных фото, она никогда особо одобрительно о нём не высказывалась.

Как и об Алькарасе, предпочитая среди представителей молодого поколения Янника Синнера. Кажется, всё дело в любви кататься на лыжах. Рафа и Карлос родом из тёплой Испании, поэтому данное занятие им вообще не по душе. У Федерера, Джоковича и Синнера ситуация иная. Янник в детстве даже занимался лыжным спортом, но в итоге решил полностью посвятить себя теннису. При этом старые навыки не забыл. Он часто катается на лыжах в родном Южном Тироле, в том числе вместе с Линдси Вонн.

Что касается Джоковича, то за последнюю неделю он произвёл настоящий фурор в США. Буквально каждый день Новак возглавлял заголовки СМИ, присутствуя на различных статусных мероприятиях. 26 февраля Джокович посетил в Лос-Анджелесе футбольный матч «Гэлакси» с «Интер Майами» (1:1), за который выступает его хороший знакомый Лионель Месси. Новак взял на стадион девятилетнего сына Стефана.

Новак Джокович с сыном Стефаном и Владе Дивацем на футбольном матче в Лос-Анджелесе Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

На трибунах к ним присоединился легендарный сербский баскетболист Владе Дивац, который ранее работал генеральным менеджером и вице-президентом в клубе НБА «Сакраменто Кингз», а сейчас пребывает в своего рода творческом отпуске и просто наслаждается жизнью в Калифорнии.

На следующий день Новак отправился в Калифорнийский университет (UCLA), где провёл тренировку для около 100 студентов. Отбоя от молодых людей не было, но Джокович старался уделить внимание каждому, кто занимается теннисом в этом престижном высшем учебном заведении.

Новак Джокович со студентами Калифорнийского университета Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Появление Джоковича в UCLA стало обсуждаемым событием в соцсетях. Новак опубликовал фото и видео с занятий у себя на странице, получив множество слов благодарности в свой адрес. Его даже выделяли на фоне Надаля и Алькараса, ведь он встретился с молодыми спортсменами бесплатно как раз тогда, когда Рафа и Карлос готовились проводить в Лас-Вегасе индивидуальные занятия за безумные $ 150 тыс.

Правда, некоторые пользователи всё же указывали, что Надаль и Алькарас участвовали исключительно в коммерческом мероприятии. Новак и сам склонен к подобному. С тем же Карлосом он играл выставочный матч в Саудовской Аравии в декабре 2023 года.

После встречи со студентами Новак поиграл в американский футбол со своим сыном Стефаном. Рядом была его маленькая шестилетняя дочь Тара, с которой он тоже периодически веселился. Джокович исполнял роль квотербека, а Стефан был ресивером. В одном из моментов ребёнку удалось пробросить мяч отцу между ног. Джокович опубликовал видео и тегнул Тома Брэди, попросив того оценить ситуацию со Стефаном, который пытался играть в его стиле.

«Тренировки ведут к совершенству», — ответил Том, добавив к публикации смеющиеся эмодзи.

В первых числах марта Джокович решил заняться более серьёзными делами. Он стал гостем конференции Upfront Summit с участием 1000 инвесторов, предпринимателей, лидеров в области технологий, инноваций и творчества. Джокович выступил на лекции по приглашению модератора Джеффри Катценберга вместе с голливудскими актрисами Риз Уизерспун, Дженнифер Гарнер и Джейми Ли Кертис.

Джокович абсолютно не затерялся на этом мероприятии. Там он встретился и весело пообщался с популярной певицей Кэтти Перри, которая дружит с ним и часто поздравляет с успехами на корте.

Новак Джокович и Кэти Перри на Upfront Summit Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Джокович на публике умеет вести себя не хуже тех же голливудских звёзд, что он доказал 3 марта во время посещения матча НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс».

Джеффри Катценберг помог Новаку достать VIP-места в первом ряду. Джокович выглядел очень стильно. Теннисист надел модный чёрный пиджак, белую футболку и тёмные брюки, а дополнил свой наряд парой кристально чистых белых кроссовок. Образ теннисиста дополняли яркие оранжевые очки и часы на руке от люксового швейцарского бренда Audemars Piguet стоимостью $ 29 тыс. Чистый эпатаж.

Новак Джокович и Джеффри Катценберг на матче НБА Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Игра была примечательна тем, что 39-летний форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс первым в истории покорил отметку 40 тыс. набранных очков за карьеру в лучшей баскетбольной лиге мира. Джокович наблюдал за этим моментом вживую. Как говорил ранее Новак, Леброн и Том Брэди являются для него главными ориентирами в спорте в плане долговечности. Джокович надеется играть на высоком уровне в 39 и 40+ лет, как те же Джеймс и Брэди.

Новак на арене в Лос-Анджелесе встретился со своим знаменитым соотечественником-баскетболистом Николой Йокичем, который выступает за «Денвер». Джокович уважает Леброна, но назвал Йокича лучшим баскетболистом современности. И фактически был прав. Джеймс всё-таки стареет и уже является игроком топ-5 или топ-10 в НБА, а Йокич выиграл две награды MVP за последние три сезона и считается абсолютным фаворитом на получение данного престижного приза в этом году.

Новак сфотографировался со своей женой Еленой и Йокичем, а также с остальными баскетболистами «Денвера». Джокович пребывал в отличном настроении и точно не пожалел о проведённом времени.

Новак Джокович с женой Еленой, Николой Йокичем и баскетболистами «Денвера» Фото: Из личного архива Новака Джоковича

Новак Джокович начнёт выступление на «Мастерсе» во второй половине недели. Елена продолжает наслаждаться прогулками по Лос-Анджелесу, а Новак постоянно ездит к ней из Индиан-Уэллса. Расстояние около 200 км между городами позволяет довольно быстро это сделать.

Возможно, Джокович ещё порадует публику своим присутствием на некоторых светских мероприятиях в Калифорнии, хотя, скорее всего, пришло время уделить больше внимания тренировочному процессу. Новак нацелен выиграть «Мастерс», взяв частичный реванш за поражение в полуфинале Australian Open от Янника Синнера. Как видно, Джокович пребывает в отличном расположении духа, что является хорошим залогом для достижения итогового успеха на турнире.