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Рыбакина прокомментировала волевую победу над Путинцевой в четвертьфинале Мадрида

Рыбакина прокомментировала волевую победу над Путинцевой в четвертьфинале Мадрида
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Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала волевую победу над соотечественницей Юлией Путинцевой в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу Рыбакиной. В решающей партии Рыбакина уступала со счётом 2:5.

«Это было действительно очень тяжело. Но я знала, что будет нелегко. Надеялась, что начну этот матч лучше… Это было нелегко – постоянно догонять, возвращаться в матч. При счёте 2:5 я уже оставила все эмоции и разочарование, просто продолжила играть. Тогда темп игры изменился. Юля начала немного злиться, некоторые её ошибки помогли мне. Но я просто продолжала бороться. Сейчас я счастлива», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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