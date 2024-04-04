Две россиянки вышли в третий круг Чарльстона. Касаткина сразится с украинкой

Кудерметова также победила, а вот Александрова проиграла. Кроме того, Рахимова и Котов вышли в четвертьфиналы Боготы и Марракеша.

С 1 по 7 апреля в Чарльстоне (США) проходит турнир категории WTA-500. Это главное соревнование первой недели грунтового сезона. Впервые этот турнир появился в календаре ещё в 1973 году, а начиная с 2001 года неизменно проводится в Чарльстоне — за исключением 2020 года, когда бушевала пандемия. Отличительной особенностью состязания является то, что матчи проходят на зелёном грунте.

Российские теннисистки, как правило, довольно успешно выступают в Чарльстоне. Наши соотечественницы трижды выигрывали этот турнир. В 2006 году лучшей стала Надежда Петрова, в 2017-м — Дарья Касаткина, в 2021-м — Вероника Кудерметова. А выходов в финал было целых девять, причём два — ещё в советское время. В 1989 году Наталья Зверева потерпела поражение от Штеффи Граф, а в 1991-м Лейла Месхи уступила Габриэле Сабатини.

В этот раз первые два номера посева получили Джессика Пегула и Онс Жабер — последняя является действующей чемпионкой Чарльстона. В основную сетку, состоящую из 48 теннисисток, попали три россиянки. Все они получили bye в первом круге, так как были сеяными: Дарья Касаткина получила четвёртый номер, Екатерина Александрова — шестой, Вероника Кудерметова — девятый.

И все российские теннисистки провели свои матчи второго раунда в ночь с 3 на 4 апреля мск. Из-за дождя поединки стартовали с задержкой в несколько часов. Касаткина играла с 19-летней американкой Эшлин Крюгер, 73-й ракеткой мира. Первый их очный матч состоялся недавно, в 1/8 финала турнира в Абу-Даби, и тогда сильнее оказалась россиянка — 6:3, 7:5. Сегодня Дарья также победила.

В первом сете Касаткина в пятом гейме добилась брейка, а в седьмом ещё раз взяла подачу соперницы. Поведя 5:2, россиянка не смогла подать на сет, но в девятом гейме использовала второй сетбол на приёме, сделав третий брейк за партию, — 6:3.

Второй сет Дарья откровенно провалила, получив «баранку» от соперницы, — 0:6. У неё даже брейк-пойнтов не было. Но в решающей партии Касаткина не расклеилась, несмотря на тяжёлое начало. В каждом из первых четырёх геймов у теннисисток были брейк-пойнты, но пользовалась своими шансами только Дарья. Подавая на матч при 5:1, российская теннисистка ушла с брейк-пойнта и использовала первый же матчбол — 6:3, 0:6, 6:1 за 1 час 49 минут. Двойных ошибок у неё оказалось целых восемь — многовато.

В третьем круге Касаткина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой (15), обыгравшей чемпионку Australian Open 2018 года Каролину Возняцки — 6:2, 6:3.

Кудерметова сражалась с 31-летней Шелби Роджерс, также американкой. Сейчас Роджерс не входит даже в топ-300 мировой классификации, а в Чарльстоне выступает по уайлд-кард. Счёт личных встреч был 2-1 в пользу Шелби, которая, в частности, не пустила Веронику в финал Сан-Хосе-2022. Сегодня россиянке удалось сравнять счёт в очном противостоянии.

В начале игры соперницы обменялись брейками, а в пятом гейме Кудерметова ещё раз взяла чужую подачу. Но не подала на сет в 10-м гейме, упустив три сетбола. Однако на тай-брейке одержала победу, реализовав тройной сетбол, — 7:6 (7:5). Во второй партии россиянка, сделав брейк в шестом гейме, при 5:3 также не смогла подать сет. Но в 10-м гейме Вероника отдала лишь очко на приёме и одержала победу — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 53 минуты.

В третьем круге Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 5) — Кэролайн Доулхайд (США).

А Александрова вышла на корт с другой американкой Тэйлор Таунсенд, занимающей 68-е место в рейтинге WTA. В 2023 году россиянка дважды обыграла соперницу: во втором круге Australian Open и на той же стадии в Майами. Сегодня американка смогла размочить счёт в личном противостоянии.

В первом сете Таунсенд повела 4:2, но Александрова тут же сделала обратный брейк, после чего сравняла счёт — 4:4. В напряжённом 10-м гейме с восемью «ровно» россиянка не дала сопернице реализовать два сетбола на приёме — 5:5. Но в 12-м Екатерина, за всю партию сделавшая четыре двойные ошибки, всё-таки отдала свою подачу, взяв лишь одно очко, — 7:5 в пользу американки.

Во втором гейме явное преимущество было уже на стороне Таунсенд. Она ни разу не подпустила Александрову к брейк-пойнтам, а сама сделала два брейка, в том числе в последнем гейме, — 7:5, 6:2 за 1 час 38 минут.

Кроме того, в Боготе (Колумбия) проходит турнир категории WTA-250. 20-летняя Мария Тимофеева, занимающая 93-е место в мировом рейтинге, ещё в первом круге проиграла 50-й ракетке мира Саре Соррибес-Тормо (3) — 1:6, 3:6. А Камилла Рахимова, посеянная под восьмым номером, в первом раунде не без нервов прошла местную теннисистку Валентину Медьорреаль (6:4, 6:7, 6:1), а во втором в ещё более сложном матче одолела 103-ю ракетку мира Ренату Сарасуа из Мексики.

В первом сете Рахимова уступала 2:5 с двумя брейками, но отыгралась, а на тай-брейке повела 6:1 и довела дело до победы в партии — 7:4. Второй сет, в котором теннисистки сделали по четыре (!) брейка, также закончился тай-брейком. Россиянка вела 4:1 с двумя мини-брейками, но упустила преимущество — 5:7.

В решающей партии соперницы также не могли наладить подачу. Но Камилла всё же оказалась чуть успешнее в этой борьбе нервов. Она повела 5:2 с отрывом в один брейк, в восьмом гейме упустила матчбол на приёме, но в девятом подала на матч — 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3 за 3 часа 11 минут. За всю игру россиянка допустила целых 12 двойных ошибок.

В четвертьфинале Рахимова сыграет с 75-й ракеткой мира испанкой Кристиной Букшей, четвёртой сеяной.

А в Марракеше (Марокко) проходит турнир ATP-250, в основную сетку которого попал Павел Котов, 68-я ракетка мира. В первом раунде Котов одолел любимца местной публики Эллиота Беншетри (7:5, 6:3), а во втором играл с итальянцем Флавио Коболли (8), занимающим 63-е место в мировом рейтинге.

Первый сет Котов выиграл вроде бы довольно уверенно — 6:1. Но это только если смотреть на счёт. А так в каждом из первых четырёх геймов завязывалась борьба, только вот россиянин реализовал оба своих брейк-пойнта, а его соперник упустил все три шанса. Да и подавая на партию при 5:1, Павел упустил тройной сетбол, потом ещё и брейк-пойнт отыграл и с четвёртого сетбола додавил оппонента.

Во второй партии соперники так ни разу и не сделали брейк, хотя в концовке сета не раз были близки к этому. Котов при этом в 10-м гейме ушёл с сетбола, а в 11-м, напротив, сам упустил тройной брейк-пойнт. На тай-брейке теннисисты дошли до 5:5 с двумя мини-брейками, после чего россиянин заработал матчбол и тут же реализовал его — 6:1, 7:6 (7:5) за 1 час 58 минут.

В четвертьфинале Котов сыграет с 36-летним итальянцем Фабио Фоньини, замыкающим топ-100 рейтинга ATP. Во втором круге Фоньини выбил первого сеяного Ласло Джере — 7:6, 2:6, 6:4.

Все эти турниры завершатся 7 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».