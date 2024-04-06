Котов проиграл полуфинал в Марракеше второй год подряд. Его соперник будет защищать титул

На турнире серии ATP-250 в Марракеше сегодня, 6 апреля, состоялся первый полуфинал. В нём за выход в решающую стадию поборолись россиянин Павел Котов (68) и испанец Роберто Карбальес-Баэна (64).

Встреча началась с подачи Карбальес-Баэны. Роберто на старте выглядел очень уверенно, был активен, но во втором гейме стал больше играть резаными и действовать из обороны, Котов тем временем держал мяч и искал возможности для атаки. В третьем гейме россиянин заработал три брейк-пойнта, но испанец заиграл агрессивнее и смог всё же сохранить свою подачу.

К шестому гейму продолжительность розыгрышей заметно сократилась, а Котову стало сложнее выдерживать темп соперника. Это привело к тому, что испанец сделал брейк и повёл со счётом 4:2. Россиянин со злости отправил мяч на трибуны и получил за это предупреждение, но в следующем же гейме сделал обратный брейк. При счёте 4:5 на своей подаче Павел сыграл нестабильно, взял всего два очка и сам отдал первый сет в руки сопернику. Карбальес-Баэна выиграл стартовую партию за 55 минут.

Павел Котов Фото: Stephen Law/Getty Images

В начале второго сета на подаче испанца завязалась борьба: Котов заработал два брейк-пойнта, но так и не воспользовался шансом завоевать преимущество в этой партии. Оба теннисиста подустали к середине второй партии и стали тяжелее передвигаться по корту. Павел этим решил воспользоваться и начал пускать в ход дропшоты, но Карбальес-Баэна к этому быстро приспособился и так же, как и в первом сете, сделал брейк в шестом гейме.

Игра у Котова к этому моменту совсем развалилась. За весь матч Павел реализовал лишь один брейк-пойнт из семи! При счёте 2:5 на своей подаче он не выиграл ни одного розыгрыша, допустил несколько двойных и без особой борьбы в концовке отдал эту встречу сопернику. Продлился матч 1 час 43 минуты и со счётом 6:4, 6:2 завершился в пользу Карбальес-Баэны.

Котов и Карбальес-Баэна встречались впервые. В Марракеше Павел победил Эллиота Беншетри (7:5, 6:3), Флавио Коболли (6:1, 7:6) и Фабио Фоньини (6:1, 6:2) – россиянин оказался единственным полуфиналистом, не проигравшим по ходу турнира ни одного сета. Роберто на этой неделе одолел Маттео Джиганте (6:2, 2:0), Даниэля Эванса (6:4, 7:6) и Николаса Морено-Де-Альборана (6:4, 4:6, 6:4).

Котов второй год подряд не смог выйти в финал турнира в Марокко: в прошлом сезоне россиянин в полуфинальной встрече проиграл французу Александру Мюллеру (6:7, 5:7). Карбальес-Баэне же в Марракеше придётся защищать прошлогодний титул.

По итогам турнира в Марокко Котов потеряет одну позицию и остановится в рейтинге ATP на 69-м месте. Карбальес-Баэна пока займёт 72-ю строчку. В случае победы в финале испанец окажется на 65-й позиции.

За титул турнира в Марракеше Карбальес-Баэна поборется с победителем встречи Маттео Берреттини/Мариано Навоне.