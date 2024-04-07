Касаткина проиграла 3-й финал в сезоне и 5-й подряд. А у Коллинз уже 2 титула в 2024-м

В воскресенье, 7 апреля, на турнире WTA-500 в Чарльстоне (США) состоялся финальный поединок. Участницами титульного противостояния стала российская теннисистка Дарья Касаткина, посеяная под 11-м номером, и хозяйка кортов Даниэль Коллинз.

Первая ракетка России во втором круге прошла американку Эшлин Крюгер (6:3, 0:6, 6:1), а в третьем раунде в двух сетах оказалась сильнее Ангелины Калининой из Украины со счётом 6:1, 6:4. В четвертьфинале грунтового «пятисотника» отечественная спортсменка в нервной встрече одолела румынку Жаклин Кристиан — 6:7. 6:2, 6:3. А в битве за выход в полуфинал Дарья в напряжённом трёхсетовом марафоне дожала первую сеяную Чарльстона Джессику Пегулу со счётом 6:4, 4:6, 7:6. Примечательно, что теннисистки оформили на двоих 17 (!) брейков, а по ходу противостояния Касаткина получила травму колена.

Соперница россиянки по финалу, Даниэль Коллинз, пребывает сейчас в невероятной форме. Чемпионка Майами-2024 выиграла уже 12 матчей подряд и явно не собиралась уходить с победного пути. В Чарльстоне Даниэль начинала свой очередной поход за титулом с первого круга. 22-я ракетка мира по ходу состязаний отдала лишь сет своим оппоненткам, последовательно пройдя Паулу Бадосу, Онс Жабер, Слоан Стивенс, Элисе Мертенс и Марию Саккари. Накануне финальной битвы на турнире в Чарльстоне Коллинз высказалась о своей очередной сопернице.

«Ещё один воин. Я довольно хорошо знаю Дашу и её игру. Фантастический конкурент. Всегда тот, против кого мне нравится сражаться. Будь то победа или поражение… тот, кого я так уважаю», — сказала представительница США после матча с Саккари.

Касаткина в преддверии решающего противостояния в Чарльстоне также поделилась мнением об оппонентке и рассказала о своём отношении к этим соревнованиям.

«Даниэль, думаю, сейчас показывает лучший теннис в своей карьере. Она бесстрашна. Когда она чувствует свою игру, то становится одной из самых опасных теннисисток в туре, и она определённо чувствует это прямо сейчас.

Возвращаясь на этот турнир ежегодно, я всегда ощущаю, будто приехала сюда впервые. Помню, как два дня назад пришла на разминку на стадион и чувствовала себя так же, как когда выходила на этот корт семь лет назад», — приводит слова Касаткиной пресс-служба WTA.

Дарья Касаткина Фото: Elsa/Getty Images

По личным встречам 26-летняя уроженка Тольятти ведёт со счётом 2-1. Она выиграла на грунте Рима-2018 и на харде Мельбурна-2021, а Коллинз один раз взяла реванш на харде Сан-Хосе-2021. Интересно, что в поединках на харде счёт был почти одинаковый — победительница отдавала второй сет на тай-брейке, а решающий брала со счётом 6:1. В Риме же Дарья взяла вверх в двух партиях (6:2, 6:3).

Новое очное противостояние россиянки и американки началось с того, что последняя уверенно взяла свою подачу и повела со счётом 1:0. Далее девушки провели очень затяжной гейм, который продолжался почти 15 минут. Дарья не смогла удержать свою подачу. Россиянка позволила Даниэль оформить брейк — 2:0. Затем теннисистки брали геймы на своей подаче, а при счёте 5:2 в свою пользу Коллинз сделала второй брейк и уверенно забрала сет — 6:2. Проблемы с коленом немного мешали россиянке бегать — за некоторыми мячами она не успевала из-за этого, а за какими-то даже и не бежала. Статистика партии: 6/9 у Касаткиной по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 19/11 — у Коллинз.

Во второй партии отечественная спортсменка и вовсе смогла взять лишь один гейм у соперницы. Даниэль продолжала давить Дарью своими мощными ударами и в итоге оформила победу со счётом 6:2, 6:1 за 1 час и 19 минут. Коллинз выиграла 13-ю встречу подряд, взяла четвёртый титул в карьере (второй подряд) и уже с ближайшего понедельника вернётся в топ-15 лучших теннисисток планеты.

Касаткина, напротив, продолжила свою неудачную тенденцию в финалах. Это уже третье поражение россиянки в решающих стадиях соревнований в 2024 году и пятое подряд. 11-я ракетка мира не сумеет изменить своё положение в рейтинге WTA. Напомним, при условии победы в финале Чарльстона, Дарья бы могла вернуться в топ-10.