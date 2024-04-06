Касаткина сыграет с 5-й ракеткой в полуфинале Чарльстона. Рахимова повторила личный рекорд

Камилла в третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира WTA — в Боготе. А Вероника Кудерметова проиграла Марии Саккари.

В пятницу, 5 апреля, на турнире WTA-500 в Чарльстоне состоялись четвертьфинальные матчи. В восьмёрку лучших вышли две российские теннисистки, а именно Дарья Касаткина, посеянная под четвёртым номером, и Вероника Кудерметова (9).

Символично, что в прошлом и Касаткина, и Кудерметова уже добирались до титула в Чарльстоне: Дарья — в 2017 году, Вероника в 2021-м. Что же касается текущего турнира, то Касаткина в третьем круге обыграла 15-ю сеяную украинку Ангелину Калинину (6:1, 6:4), а Кудерметова оказалась сильнее бразильянки Беатрис Хаддад-Майи (5) — 7:5, 6:1.

Матч Касаткиной поставили первым запуском. В соперницах у первой ракетки России оказалась Жаклин Кристиан, 83-я ракетка мира. До встречи с Дарьей румынская теннисистка, в частности, неожиданно прошла двоих сеяных. Во втором раунде Кристиан обыграла Мэдисон Кис (8), а в третьем — Эмму Наварро (10).

При этом в личных встречах формально перевес был на стороне Касаткиной: 1-0. Но есть нюанс: в том матче 1/16 финала Дохи-2022 россиянка проиграла первый сет 2:6, а во второй партии её соперница при счёте 2:2 снялась из-за травмы. В этот раз Дарья одержала уже чистую победу.

В первом сете преимущество поначалу было у Кристиан. Румынка смело атаковала в третьем гейме и добилась брейка — Касаткина помогла ещё и двойной ошибкой, которая и привела к брейк-пойнту. Но россиянка смогла сделать обратный брейк, дождавшись нескольких подряд неточностей от соперницы, — 2:2. Судьбу партии мог решить девятый гейм, в котором Дарья неудачно действовала в обменах. Но Жаклин при 5:4 в свою пользу занервничала и не смогла подать на сет — 5:5.

Далее ситуация повторилась: в затяжном 11-м гейме Касаткина допустила две двойные ошибки, в том числе на четвёртом брейк-пойнте. Но Кристиан следом сама подарила ей две двойные, после чего вышла на «ровно», а потом неудачно провела два розыгрыша — 6:6. На тай-брейке Дарья повела 4:1 с мини-брейком, но следующие шесть очков взяла Жаклин — 7:6 (7:4) за 1 час 16 минут.

Во втором сете Касаткина прибавила, вдвое сократила количество невынужденных ошибок (10 против 20 в первой партии), что не замедлило сказаться на результате. В начале партии теннисистки обменялись брейками, а начиная с 1:2 не в свою пользу россиянка выиграла пять геймов подряд. Ключевой момент был в шестом гейме, когда румынка не использовала брейк-пойнт, и вместо 3:3 получилось 4:2 в пользу Дарьи. После этого она дожала соперницу — 6:2 за 46 минут.

Третий сет, как и второй, начался с обмена брейками. В пятом гейме Касаткина ещё раз забрала чужую подачу, после чего под ноль выиграла два гейма и при 5:2 приготовилась подавать на матч. Восьмой гейм Дарья неожиданно отдала под ноль, но в девятом реализовала второй матчбол на приёме, зафиксировав тяжелейшую победу, — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3 за 2 часа 44 минуты.

«Турнир в Чарльстоне для меня особенный. Каждое утро вы здесь, смотрите теннис, и это действительно здорово. Играть в такой атмосфере просто невероятно (посылает воздушный поцелуй). Я люблю вас, ребята», — сказала Касаткина в послематчевом интервью на корте.

В полуфинале Дарья сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой (1), которая в драматичном противостоянии одолела двукратную чемпионку Australian Open Викторию Азаренко (12) — 6:4, 3:6, 7:6 (9:7) за 2 часа 38 минут. В третьем сете Пегула при 5:4 упустила четыре матчбола на приёме, а на тай-брейке сама ушла с четырёх матчболов!

А игра Кудерметовой, напротив, закрывала программу дня в Чарльстоне. Она вышла на корт с седьмой ракеткой мира гречанкой Марией Саккари (3). Первый их очный матч состоялся в Стамбуле-2019, и тогда победила Вероника. А вот следующие три встречи (последняя — в четвертьфинале Гвадалахары-2022) остались за Марией. В этот раз Саккари смогла продолжить победную серию.

Первый сет Кудерметова начала с брейка, который сразу же подтвердила — 2:0. Но в дальнейшем Саккари перехватила инициативу и, ни разу не подпустив соперницу к брейк-пойнтам, забрала шесть геймов подряд — 6:2. Во второй партии россиянка также взяла первый гейм, на приёме, но в четвёртом гречанка ответила брейком под ноль — 2:2. После этого теннисистки брали каждая свою подачу, а в 10-м гейме Мария использовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 6:4 за 1 час 34 минуты.

В полуфинале Саккари сыграет с Даниэль Коллинз, которая в своём четвертьфинале обыграла Элисе Мертенс (11) — 6:3, 6:4. Для Коллинз, выигравшей «тысячник» в Майами, эта победа стала уже 11-й подряд.

На турнире WTA-250 в Боготе (Колумбия) также проходили четвертьфинальные поединки. 92-я ракетка мира Камилла Рахимова, посеянная под восьмым номером, играла с 75-м номером рейтинга WTA Кристиной Букшей (4). Ранее теннисистки по разу обыграли друг друга, а после отчётной встречи вперёд вырвалась россиянка.

В первом сете Рахимова получила «баранку». В концовке партии россиянке удалось навязать борьбу сопернице, но пятый гейм, на своей подаче, Камилла проиграла с 30:0, а в шестом упустила двойной брейк-пойнт. Тем не менее Рахимова нашла в себе силы отыграться после столь обескураживающего начала.

Во второй партии переломным стал шестой гейм, в котором Камилла сделала брейк, хотя началось всё с 30:0 на подаче Букши. При 5:3 россиянка не подала на сет, но уже в следующем гейме использовала первый сетбол на приёме — 6:4. В третьей партии Рахимова также не смогла добить соперницу, подавая при 5:3, после чего та сравняла счёт — 5:5. Но последние два гейма в матче взяла российская теннисистка. 12-й гейм Кристина начала с 30:0, но затем всё упустила, и Камилла реализовала первый же матчбол на приёме — 0:6, 6:4, 7:5 за 2 часа 13 минут.

Таким образом, Рахимова повторила личный рекорд на турнирах WTA — выход в полуфинал. Такого достижения россиянка добилась в третий раз в карьере, причём предыдущие два выхода в четвёрку лучших у неё были также в Боготе, в 2022 и 2023 годах. За выход в финал Камилла поспорит с 42-й ракеткой мира Мари Боузковой, имеющей первый номер посева.

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Наконец, на турнире ATP-250 в Марракеше (Марокко) свой четвертьфинал провёл 68-я ракетка мира Павел Котов. Он играл с ветераном итальянского тенниса Фабио Фоньини, замыкающим топ-100 мировой классификации. Котов одержал уверенную победу — 6:1, 6:2. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Турниры в Чарльстоне, в Боготе и в Марракеше завершатся 7 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».