Рублёв кричал, но победил австралийца Попырина. И стал на шаг ближе к Итоговому турниру

Андрей не без нервов, но всё-таки вышел во второй круг «пятисотника» в Вене.

Во вторник, 24 октября, на турнире ATP-500 в Вене продолжаются матчи первого круга. Сегодня на корт выходил пятая ракетка мира Андрей Рублёв, получивший третий номер посева. Встречу Рублёва с австралийцем русского происхождения Алексеем Попыриным, занимающим 39-е место в мировом рейтинге, поставили на центральный корт первым запуском.

После «Мастерса» в Шанхае, где Рублёв дошёл до финала, уступив в нём Хуберту Хуркачу, российский теннисист взял неделю отдыха. 20 октября Андрей отметил 26-й день рождения. Болельщики просто завалили спортсмена добрыми пожеланиями.

Не остались в стороне и спортсмены. «С днём рождения, младший брат. Ты знаешь, что я люблю тебя», — так обратился к Рублёву в соцсетях бывшая вторая ракетка мира Александр Зверев.

«Это парень, который никогда не позволит тебе заплатить в ресторане или когда вы куда-то идёте. Так просто не бывает. Он всегда старается заботиться о других.

Он очень простой парень. Такой открытый… Он никогда не откажется с тобой поговорить, если ты подойдёшь. Просто прекрасный человек. На корте у него свои демоны в голове, но как человек этот парень один из самых добрых. Единственный микст, который я играла в жизни, был как раз с Андреем», — а так высказалась российская теннисистка Дарья Касаткина, чьи слова приводит Tennis.com.

Что касается Попырина, который ранее никогда не играл с Рублёвым, то он неудачно провёл азиатскую серию турниров. Его лучшим результатом стал выход в четвертьфинал «пятисотника» в Токио. Тогда он неожиданно уступил любимцу местной публики Синтаро Мочизуки. А в Астане и на «Мастерсе» в Шанхае Алексей выбывал из борьбы после первого же матча.

В начале игры Рублёв сразу же дал понять, что не зря его считали фаворитом противостояния. Россиянин уже во втором гейме вышел на тройной брейк-пойнт. Попырин попытался исправить ситуацию и отыграл два брейк-пойнта, но третий уже не смог — 2:0 в пользу Андрея. Несмотря на такое начало, австралиец сумел сделать ответный брейк, взяв чужую подачу с третьего брейк-пойнта, после чего выиграл и свой гейм — 2:2.

Затем картина повторилась: Рублёв берёт два гейма подряд, после чего Попырин отвечает тем же. Стоит отметить, что у Андрея была прекрасная возможность сделать 5:2, но при 40:30 в седьмом гейме он допустил позиционную ошибку в розыгрыше и в итоге проиграл очко. В следующем розыгрыше, уже при «ровно», россиянин пробил в сетку, после чего принялся кричать на себя. А на брейк-пойнте у соперника пробил в коридор — вот так вместо 5:2 стало 4:3. После этого Алексей легко забрал свой гейм — 4:4.

Андрей Рублёв на «Мастерсе» в Шанхае Фото: Lintao Zhang/Getty Images

В девятом гейме Попырин оформил ещё один брейк, но подать на сет не смог — 5:5. Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты перешли к тай-брейку. В нём австралиец поначалу ушёл в отрыв, поведя со счётом 4:0. Но затем Рублёв взял себя в руки и из следующих восьми очков выиграл семь, реализовав первый же сетбол (на подаче), — 7:5!

Во второй партии драмы было значительно меньше. Игроки без единого брейк-пойнта дошли до счёта 3:3. В седьмом гейме Рублёв взял чужую подачу — Попырин допустил две двойные за гейм, — после чего спокойно довёл дело до победы. В 10-м гейме Андрей при 5:4 подал на матч — 7:6 (7:5), 6:4 за 1 час 38 минут.

Вот так Рублёв вышел во второй круг турнира в Вене, где сыграет с 22-летним итальянцем Маттео Арнальди. Теперь у него 4310 очков в Чемпионской гонке ATP. А по состоянию на данный момент, чтобы обеспечить себе попадание на Итоговый турнир в ноябре, нужно набрать 4375 очков. Напомним, ранее участие в Итоговом чемпионате обеспечили себе Новак Джокович, Карлос Алькарас, Даниил Медведев и Янник Синнер.

Напомним, вчера, 23 октября, Карен Хачанов (8) обыграл Романа Сафиуллина в российском дерби — 6:4, 6:4. А завтра, 25 октября, в борьбу вступят Даниил Медведев (1) и Аслан Карацев (SE).

Турнир в Вене завершится 29 октября. За всеми событиями следите на «Чемпионате».