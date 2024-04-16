Аванесян вышла на Мирру в Руане. Блинкова упустила тройной матчбол с 204-й ракеткой мира

Во вторник, 16 апреля, на турнире категории WTA-250 в Руане (Франция) продолжаются матчи первого круга. В основную сетку попали пять россиянок, и две из них сыграли ещё в понедельник, 15 апреля. Мирра Андреева, посеянная под пятым номером, обыграла аргентинку Надию Подороску, а Полина Кудерметова, младшая сестра Вероники, в упорной борьбе уступила бывшей первой ракетке мира Каролине Плишковой — 5:7, 6:1, 5:7.

А сегодня свои встречи первого раунда провели ещё две россиянки. 21-летняя Элина Аванесян, занимающая 67-е место в рейтинге WTA, встречалась с француженкой Фионой Ферро (Q), 144-й ракеткой мира. Ранее теннисистки уже играли друг с другом, и на турнире WTA-125 в Марбелье в 2022 году сильнее оказалась Аванесян — 6:3, 5:7, 7:5. В этот раз Элина вновь выиграла — как и тогда, не без труда.

В первом сете Аванесян сразу же захватила инициативу. Россиянка сделала брейк в первом гейме, а в третьем ещё раз взяла чужую подачу, с пятого брейк-пойнта. В четвёртом гейме Элина сама отыграла брейк-пойнт, а подавая на партию при 5:2, неожиданно столкнулась с трудностями. Аванесян заработала тройной сетбол, упустила его, потом ушла с брейк-пойнта и в итоге использовала пятый сетбол — 6:2 за 37 минут.

А вот вторую партию Элина провалила. Поначалу, правда, казалось, что она дожмёт соперницу. Но в первых геймах Аванесян не реализовала ни одного из трёх брейк-пойнтов, а в четвёртом гейме Ферро впервые в матче взяла чужую подачу — 3:1. Получив преимущество, француженка в шестом гейме сделала второй брейк, а потом подала на партию, реализовав тройной сетбол, — 6:1 за 41 минуту. Россиянка в этом сете взяла лишь 25% очков на второй подаче (2 из 8), а её соперница — 11 из 15, то есть 73%.

В начале решающей партии Аванесян отыграла два брейк-пойнта, а затем забрала подачу соперницы — 2:0. После этого теннисистки обменялись брейками, а далее шли уже без брейк-пойнтов. Но при 5:3 Элина не смогла подать на матч, и в 10-м гейме Фиона сравняла счёт — 5:5. Однако это не надломило россиянку. Аванесян чётко отподавала в 11-м гейме, а в 12-м реализовала первый же матчбол на приёме — 6:2, 1:6, 7:5 за 2 часа 14 минут.

Во втором раунде Элина Аванесян сыграет с Миррой Андреевой.

Анна Блинкова (8) вышла на корт с Наталией Стеванович — представительница Сербии, пробившаяся на турнир через квалификацию, не входит в топ-200 мирового рейтинга, занимая 204-ю строчку. Это был их первый очный матч, и выиграла его Стеванович.

В первом сете Блинкова трижды брала чужую подачу, но Стеванович всякий раз делала обратный брейк. При этом россиянка свои брейки добывала в упорной борьбе, а сербка — сравнительно легко, один из них — даже под ноль. При 6:5 Анна не смогла подать на партию, а на тай-брейке нервы оказались крепче у соперницы — 7:6 (7:2) за 1 час 7 минут. Блинкова за сет допустила четыре двойные ошибки, в том числе одну на тай-брейке.

Во второй партии Стеванович уже в третьем гейме сделала брейк, но в шестом Блинкова ей ответила, реализовав четвёртый брейк-пойнт, — 3:3. После этого Анна забрала ещё три гейма подряд, причём в девятом, подавая на сет, ушла с брейк-пойнта — 6:3 за 57 минут. В решающей партии события развивались ещё более драматично. В первом гейме Блинкова упустила брейк-пойнт, а во втором Стеванович оформила брейк — 2:0. Затем сербка вела 4:1, но россиянка в седьмом гейме сделала брейк в ответ, после чего сравняла счёт, несмотря на очередную двойную ошибку в гейме, уже 10-ю к тому моменту, — 4:4.

В 11-м гейме, уже при 5:5, Анна, казалось, сделала ключевой брейк, причём под ноль. Но, подавая на матч, россиянка вышла на тройной матчбол — и упустила его, отдав пять розыгрышей подряд. На тай-брейке, в котором не обошлось без очередной двойной ошибки от Блинковой, Стеванович, как и в первом сете, оказалась успешнее — 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:2) за 3 часа 19 минут.

А закроет программу игрового дня матч финалистки «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасии Павлюченковой, имеющей первый номер посева. Она сыграет с француженкой Элис Робб (WC), 265-й ракеткой мира. Эта встреча начнётся не ранее 20:30 мск.

Турнир в Руане завершится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».