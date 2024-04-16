Невероятный камбэк Кудерметовой! Россиянка выиграла самый длинный матч в истории Штутгарта

Вероника более чем за три часа победила Барбору Крейчикову и вышла на Рыбакину. А Диана Шнайдер уступила Пауле Бадосе.

В понедельник, 15 апреля, на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) начались матчи первого круга. В этот раз на соревнования, проходящие в помещении, заявились все представительницы первой десятки мирового рейтинга, за исключением Джессики Пегулы и Марии Саккари. А первые два номера посева получили Ига Свёнтек и Арина Соболенко. В последних двух финалах Штутгарта Свёнтек обыгрывала Соболенко без потери сета.

С 1978 по 2005 год турнир проводился в Фильдерштадте. Чаще всех побеждала Мартина Навратилова, шесть раз добиравшаяся до титула. А в 2006-м мероприятие переехало в Штутгарт, где и остаётся по сей день. И первый титул на новом месте взяла Надежда Петрова. В 2009 году до главного трофея добралась Светлана Кузнецова, а с 2012 по 2014 год здесь не было равных Марии Шараповой.

Недавно Шарапова ответила на вопросы пресс-службы WTA — в частности, какой её любимый титул. «Должно быть, Штутгарт. Я трижды выигрывала турнир. Были сложные матчи, тяжёлые битвы. На этом покрытии мне всегда было непросто. Но мне трижды доводилось поднимать трофей и садиться за руль машины», — сказала Мария в видео, выложенном на официальном сайте организации. Напомним, что чемпионке традиционно вручается одна из последних моделей автомобиля от спонсора.

В основную сетку Штутгарта-2024 попали пять россиянок: Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Диана Шнайдер — последняя пробилась через квалификацию. И в первый день турнира состоялись два поединка с участием наших.

20-летняя Шнайдер, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, играла с бывшей второй, а ныне 93-й ракеткой мира Паулой Бадосой, заявившейся по защищённому рейтингу. Россиянка только сейчас открыла грунтовый сезон, а Бадоса в первую неделю апреля в Чарльстоне проиграла в первом круге Даниэль Коллинз, будущей победительнице. По личным встречам у Дианы и Паулы было 1-1, причём в 1/8 финала Хуахина-2024 Шнайдер прошла дальше на снятии соперницы — 6:2, 3:4 (отказ). Но тут Бадоса одержала вторую победу над россиянкой.

Бадоса начала матч с двойной ошибки, но это не помешало ей защитить свою подачу. Во втором гейме испанка заработала брейк-пойнт, но Шнайдер, выступавшая с тейпом на левом колене, отыграла его — 1:1. Затем Паула допустила ещё две двойные ошибки, но это были единственные очки, которые Диана смогла взять в третьем гейме. В розыгрышах соперница россиянки смотрелась убедительнее. А в четвёртом гейме состоялся и первый брейк. Шнайдер на своей подаче выиграла лишь очко, и на брейк-пойнте Бадоса, агрессивно сыграв, добилась преимущества — 3:1.

Паула удержала этот брейк, пусть и с огромными трудностями. У испанки вообще не шла подача (44% попадания с первой), и она собирала двойные ошибки (шесть за всю партию). Но в обменах Бадоса, как и прежде, действовала успешнее Шнайдер и в долгом седьмом гейме при счёте 4:2 в свою пользу ушла с трёх брейк-пойнтов. А в девятом, уже при 5:3, уверенно подала на сет — 6:3 за 40 минут.

В начале второй партии Шнайдер заиграла увереннее. Первые два гейма на своей подаче она выиграла без проблем, а в четвёртом гейме заработала тройной брейк-пойнт (Бадоса продолжала коллекционировать двойные, всего их оказалось 10 за матч), но упустила его — 2:2. А в седьмом гейме, когда счёт был 3:3, россиянка отдала свою подачу, и испанка повела 4:3 с брейком.

Этого преимущества Паула уже не упустила, хотя Диана сражалась до последнего. В девятом гейме Шнайдер, подавая, ушла с матчбола, а в 10-м дважды выходила на брейк-пойнт, но так и не воспользовалась своими шансами. И после этого Бадоса дожала её с четвёртого матчбола (с пятого, если учесть предыдущий гейм) — 6:3, 6:4 за 1 час 42 минуты. Россиянка не реализовала ни одного брейк-пойнта из восьми, которые у неё имелись в этой встрече.

Во втором круге Бадоса сыграет со своей лучшей подругой в туре, двукратной чемпионкой Australian Open второй ракеткой мира Ариной Соболенко, которая как высоко сеяная получила bye в первом раунде.

А 19-я ракетка мира Вероника Кудерметова сразилась с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой, занимающей 24-ю строчку в рейтинге WTA. Кудерметова открыла грунтовый сезон в Чарльстоне, где дошла до четвертьфинала, а Крейчикова вернулась на корт впервые после 1/4 финала Абу-Даби в феврале — у неё были проблемы со здоровьем. В личных встречах россиянка, выигравшая последний очный матч, в Дохе-2023 (6:4, 3:6, 7:6 (7:5)), вела со счётом 2-1. В этот раз Вероника также отпраздновала успех.

Вероника Кудерметова на турнире в Чарльстоне в 2024 году Фото: Elsa/Getty Images

Кудерметова в первом же гейме сделала брейк, хотя Крейчикова начала с 30:0 на своей подаче. Затем чешка стала ошибаться, и россиянка использовала первый же брейк-пойнт. Следом Вероника подтвердила брейк, отдав лишь очко, — 2:0. В долгом четвёртом гейме Барбора имела возможность отыграться, но упустила двойной брейк-пойнт, и после нескольких «ровно» Кудерметова, которая долгое время не могла наладить первую подачу, дожала соперницу — 3:1. А вот шестой гейм Вероника провалила, не выиграв ни одного очка на подаче, и счёт сравнялся — 3:3.

В седьмом гейме Кудерметова сделала второй брейк, а в восьмом ушла с брейк-пойнта. Увы, при 5:4 Вероника не сумела подать на партию. Она заработала двойной сетбол, но занервничала, стала ошибаться, срывать удары, и Крейчикова использовала второй брейк-пойнт — 5:5. На этом неприятности россиянки не закончились. В 11-м гейме чешка спокойно забрала свою подачу, а в 12-м Кудерметова не смогла перевести партию в тай-брейк, не использовав несколько геймболов. А Крейчикова реализовала первый же сетбол на приёме, воспользовавшись очередной ошибкой соперницы (23 невынужденных за сет против 18 у Барборы), — 7:5 за 1 час 11 минут. Так Вероника отдала четыре гейма подряд.

Во второй партии теннисистки поначалу шли без брейк-пойнтов. В шестом гейме у Кудерметовой опять возникли проблемы на подаче — россиянка неоднократно злилась сама на себя и недовольно кричала. Всё же она удержала этот длинный гейм, отыграв брейк-пойнт эйсом, — 3:3.

В восьмом гейме Веронике пришлось ещё тяжелее, но она собралась и сумела отыграть тройной брейк-пойнт (тройной скрытый матчбол!), взяв пять очков подряд после 0:40, — 4:4. Видимо, это надломило Крейчикову, так как она в следующем гейме позволила сопернице выйти на брейк-пойнты и на втором из них сорвала удар. Кудерметова же, подавая на сет, отдала только один розыгрыш — 6:4 за 58 минут.

Несмотря на психологическое преимущество, которое, по идее, должно было быть у Кудерметовой, начало решающего сета осталось за Крейчиковой. Она забрала свою подачу, а второй гейм взяла, отыгравшись с 30:0 на подаче россиянки, — 2:0. В третьем гейме чешка подтвердила брейк, после чего Вероника с досады стукнула себя ракеткой по ноге.

В четвёртом гейме Кудерметова снова подарила сопернице брейк-пойнт с 30:0, но, «поговорив» с ракеткой, взяла три очка подряд.

Вероника Кудерметова «говорит» с ракеткой Фото: Кадр из трансляции

Похоже, это помогло россиянке. В изнурительном седьмом гейме она всё-таки взяла чужую подачу со второго брейк-пойнта, после чего сравняла счёт — 4:4. В девятом гейме Вероника здорово отработала на приёме, а подавая на матч, использовала первый же матчбол — 5:7, 6:4, 6:4 за 3 часа 8 минут. Как сообщил комментатор в англоязычной трансляции, это был самый длинный матч в истории турнира в Штутгарте.

Во втором раунде Кудерметова сыграет с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной, четвёртой сеяной.

А ещё три россиянки свои матчи первого круга проведут даже не во вторник, а в среду, 17 апреля. Екатерина Александрова сыграет с трёхкратной финалисткой ТБШ Онс Жабер (7), а Людмила Самсонова и Анастасия Потапова сойдутся в дерби.

Турнир в Штутгарте завершится 21 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».