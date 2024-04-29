Андреева отпраздновала день рождения победой над Паолини! Мирра — в четвертьфинале Мадрида

Россиянка выдержала тяжёлую борьбу с 13-й ракеткой мира. Теперь она может встретиться с Ариной Соболенко.

Российская теннисистка Мирра Андреева (43-я ракетка мира) сегодня, 29 апреля, отпраздновала день рождения и провела матч четвёртого круга на «тысячнике» в Мадриде. За выход в стадию 1/4 финала 17-летняя спортсменка сразилась с итальянкой Ясмине Паолини (13).

В одиночке девушки встречаются впервые, однако на корте теннисистки уже виделись. Это случилось несколько дней назад в Мадриде: Мирра в дуэте с Верой Звонарёвой одолела Ясмине, играющую здесь в паре с Сарой Эррани (7:5, 6:4). На пути к четвёртому кругу в одиночном разряде россиянка одержала победу над Тэйлор Таунсенд, Линдой Носковой и Маркетой Вондроушовой, а итальянка переиграла Викторию Хименес-Касинцеву и Каролин Гарсию.

На старте встречи теннисистки обменялись сразу несколькими своими подачами: не сразу влилась в игру Паолини и, когда пришла в себя, стала действовать очень агрессивно и совсем не давала пространства Андреевой. Первой взять свой гейм при счёте 2:2 смогла итальянка, и выглядела она на тот момент мощнее соперницы.

Атакующий теннис и ошибки Мирры привели Ясмине к счёту 5:2. Только вот с подачей на сет у итальянки возникли проблемы: своевременно россиянка собралась, заиграла точнее, брейканула, а геймом ранее на своей подаче отыграла сетбол Паолини. Справедливо решился исход этой партии на тай-брейке. Отлично выглядела Андреева. Один раз она вышла из себя, допустила невынужденную ошибку и пару раз ударила себя по ноге, хотя преимущество находилось полностью в её руках. Со счётом 7:2 Мирра забрала тай-брейк и закрыла первую партию.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

Второй сет начался для Паолини не слишком удачно. Она не могла собраться после упущенных возможностей в стартовой партии: пропала прежняя агрессивность, и многое стало лететь по аутам. Андреева при этом почти не выпадала из игры, хорошо удерживала мяч, по возможности атаковала и нечасто ошибалась. Настигли россиянку сложности при счёте 4:0, когда в борьбе она потеряла этот гейм и подпустила соперницу к брейку.

Частично избавилась Паолини к тому моменту от суеты, стала действовать свободнее, и при счёте 3:5, когда соперница вышла подавать на матч, Ясмине сделала ещё один брейк. Только вот подтвердить его не смогла. Мирра забрала подачу итальянки и заодно завершила эту встречу со счётом 7:6, 6:4.

Мирра вышла в первый четвертьфинал на турнирах серии WTA-1000 и в лайв-рейтинге поднялась на 39-ю строчку. Ранее её лучшим результатом на «тысячниках» был четвёртый круг Мадрида в прошлом году, а в рейтинге наивысшей позицией стало 33-е место. На турнирах уровня WTA до стадии 1/4 финала россиянка добирается в третий раз. Паолини же упустила шанс побороться за второй полуфинал в текущем сезоне.

За первый в карьере полуфинал Андреева поборется с победительницей встречи Даниэль Коллинз/Арина Соболенко. За всеми матчами из Мадрида следите на «Чемпионате».