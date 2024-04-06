Исторический матч российских пар. Медведев и другие наигрывают дуэты к Олимпиаде?

В воскресенье, 7 апреля, на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло состоится весьма любопытный матч. И речь не об одиночном разряде, а о парном. В первом круге турнира состоится российское дерби, в котором Даниил Медведев и Роман Сафиуллин сыграют с Кареном Хачановым и Андреем Рублёвым.

По всей вероятности, таким образом наши теннисисты пытаются подготовиться к Олимпиаде 2024 года, которая пройдёт в Париже в конце июля — начале августа. Особенно это ясно на примере Медведева, который почти два года, с «пятисотника» в Галле-2022, не играл пару. В том матче его напарником был Феликс Оже-Альяссим, и они проиграли Марсело Аревало/Жан-Жюльену Роже со счётом 3:6, 4:6.

Сафиуллин куда чаще выступает в парном разряде. В этом году он сыграл уже несколько турниров, в которых его напарниками были Аслан Карацев и серб Миомир Кецманович. А на «челленджере» в Финиксе Роман сыграл пару с Андреем Кузнецовым, своим тренером.

Кроме того, Медведев и Сафиуллин составили пару на ATP Cup 2022 года. В группе они одержали три победы в трёх матчах, обыграв французов, австралийцев и итальянцев (Маттео Берреттини и Янника Синнера), а в полуфинале уступили канадцам Феликсу Оже-Альяссиму и Денису Шаповалову.

Для Хачанова и Рублёва это куда более знакомая территория. Карен и Андрей довольно регулярно заявляются на турниры в парном разряде. При этом у них есть один совместный титул. В 2023 году дуэт Хачанов/Рублёв выиграл грунтовый «Мастерс» в Мадриде. Помимо этого, у Андрея имеются ещё три трофея, завоёванные в данном виде теннисной программы: Кубок Кремля — 2015, Доха-2021 и Марсель-2022.

Что касается непосредственно Олимпиад, то Хачанов и Рублёв уже имеют по одной медали. Они добыли их на Играх-2020 в Токио, проходивших в 2021 году. Карен завоевал серебро в одиночном разряде, проиграв финал Александру Звереву, а Андрей вместе с Анастасией Павлюченковой стал чемпионом в миксте.

Андрей Рублёв и Анастасия Павлюченкова — чемпионы ОИ-2020 в Токио Фото: Clive Brunskill/Getty Images

А вот именно в мужском парном разряде российские теннисисты никогда ничего не выигрывали на Олимпиадах. Может, получится на этот раз? Тем более что предпосылки к этому есть. В конце концов, наши парни трижды брали Кубок Дэвиса: в 2002, 2006 и 2021 годах — последний уже в новом формате. Правда, в 2002-м парная встреча была проиграна, а в 2006-м Марат Сафин и Дмитрий Турсунов в Москве в трёх сетах (то есть без потери партии) одолели Агустина Кальери и Давида Налбандяна, что помогло одержать итоговую победу со счётом 3-2. Ну а в 2021-м парный матч играть не понадобилось, так как Рублёв и Медведев справились с хорватами Борной Гойо и Марином Чиличем соответственно — 2-0.

На «Шлемах» в мужском парном разряде у нас побеждал только один человек. И это Евгений Кафельников. Он брал трофеи в составе интернациональных дуэтов. Три титула ТБШ («Ролан Гаррос» — 1996, «РГ»-1997 и US Open — 1997) он завоевал с чехом Даниэлем Вацеком, а ещё один («Ролан Гаррос» — 2002) — с Паулом Хархёйсом из Нидерландов.

Здорово выступал Кафельников в паре и на «Мастерсах». Евгений за карьеру завоевал семь соответствующих титулов, причём один из них, Монреаль-1995, — в паре с Андреем Ольховским. Первый парный «Мастерс» лучший теннисист России 1990-х выиграл в Риме-1994, выступая вместе с чехом Давидом Риклом, а затем, объединив усилия с Уэйном Феррейрой из ЮАР, взял ещё пять трофеев: Гамбург-1995, Монте-Карло-2000, Индиан-Уэллс-2001, Рим-2001 и Индиан-Уэллс-2003. Солидная коллекция!

Теннисный турнир в рамках Олимпиады 2024 года в Париже пройдёт с 27 июля по 4 августа. Соревнования будут проходить на кортах «Ролан Гаррос», то есть на грунте. Собственно, потому-то Медведев решил попробовать свои силы в паре именно на этом покрытии. Ну а про Хачанова и Рублёва и говорить нечего — парни давным-давно сыгрались.