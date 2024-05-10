Хачанов вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме. Карен без особых проблем одолел экс-россиянина

В пятницу, 10 мая, на супертурнире в Риме начались матчи второго круга в мужском одиночном разряде. Свой поединок сегодня проводил и третья ракетка России Карен Хачанов. Его оппонентом стал бывший российский, а ныне казахстанский теннисист Александр Шевченко — спортсмен в начале 2024 года сменил спортивное гражданство.

Карен, который был посеян в Риме под 16-м номером, пропускал первый раунд соревнований. А вот Александр уже успел сыграть один матч на итальянском «Мастерсе». На старте турнира 23-летний уроженец Ростова-на-Дону довольно неожиданно одолел крепкого Фабиана Марожана со счётом 6:3, 6:2. Венгерский теннисист не взял у соперника ни гейма на приёме, более того, у него не было ни одного брейк-пойнта.

В целом Шевченко не очень удачно проводит грунтовый сезон-2024. В Марракеше, Монте-Карло и Мюнхене он не выиграл ни одного матча, а в Мадриде после победы над Артуром Риндеркнешем потерпел разгромное поражение от двукратного чемпиона ТБШ Карлоса Алькараса (2:6, 1:6). В начале мая Александр уступил аргентинцу Факундо Багнису во втором раунде «челленджера» в Экс-ан-Провансе.

Хачанов, напротив, может похвастаться стабильно хорошими выступлениями на глине в этом году. В Монте-Карло серебряный призёр токийской Олимпиады в одиночном разряде добрался до 1/4 финала, где не справился с будущим победителем королевского «тысячника» Стефаносом Циципасом. В Мадриде Карен выиграл два поединка. В четвёртом круге турнира отечественного спортсмена остановил итальянец Янник Синнер. Сам россиянин так оценил свою игру на соревнованиях в столице Испании.

«Я рад своему физическому состоянию сейчас: форма, ритм — всё вместе. Жаль, конечно, что не выиграл матч с Янником и не прошёл дальше, Но всегда игра может быть когда-то лучше, когда-то хуже. Вот в первом круге был тяжёлый матч, но я выиграл в трёх сетах (Хачанов выиграл матч с Роберто Баутиста-Агутом за 2 часа 26 минут со счётом 3:6, 6:3, 7:5. — Прим. «Чемпионата»). Так что по итогу турнира я смотрю на всё с оптимизмом. Думаю, где можно прибавить, чтобы такого рода матчи, как с Синнером, складывались больше в мою пользу. Нельзя, конечно, сказать что турнир в Мадриде прошёл для меня замечательно, всегда кажется, что хочется больше, можешь лучше, особенно если не выигрываешь титул. Но зато по итогам «Мастерса» я понимаю, какие вещи мне надо улучшить», — сказал Хачанов в интервью каналу «Больше!».

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Шевченко. Он выиграл на харде в зале в четвертьфинале Метца-2023 (6:4, 6:4).

Стартовая партия нового очного противостояния прошла в очень упорной и равной борьбе. Теннисисты поначалу уверенно брали свои подачи, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. В седьмом гейме сета Карен заработал первый шанс на приёме, однако ошибся по длине слева после обмена из 20-25 ударов. В итоге Александр выстоял в непростой ситуации и повёл в счёте — 4:3. Уже в следующем гейме Шевченко сам имел два брейк-пойнта, но реализовать их не сумел — 4:4. Ключевой момент партии произошёл в девятом гейме. Уроженец Ростова-на-Дону не удержал свою подачу. Примечательно, что на брейк-пойнте 60-я ракетка мира допустил двойную ошибку. Хачанову оставалось лишь подать на сет, что он уверенно и сделал — 6:4 за 56 минут. Карен неплохо подавал, старался цепляться на приёме, активно использовал удар справа кроссом и при возможности ходил к сетке.

Карен Хачанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Уже в первом гейме следующей партии 18-я ракетка мира сделал брейк. На брейк-пойнте Карен совершил прекрасный перевод слева по линии, Александр из обороны неплохо достал кроссом, затем Хачанов пробил справа кроссом довольно косо, а Шевченко достал за заднюю линию — 1:0. Этого преимущества серебряному призёру токийской Олимпиады в одиночном разряде хватило для итоговой победы над противником со счётом 6:4, 6:4. Отметим, что у россиянина были возможности ещё взять подачу противника, но последний чуть улучшил свою игру и в концовке даже зацепился на приёме, заработав брейк-пойнт. В этот момент Карена выручила подача. В третьем раунде «Мастерса» в Риме Хачанов сразится с победителем пары Франсиско Серундуло (Аргентина) — Маттео Джиганте (Италия).

Супертурнир в Риме завершится 19 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».