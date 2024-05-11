Надаль без шансов проиграл Хуркачу в Риме. А Касаткина в двух сетах уступила чемпионке ТБШ

На супертурнире в Риме продолжаются встречи с участием российских теннисистов. Сегодня, 11 мая, матчи третьего круга сыграли Диана Шнайдер (62) и Дарья Касаткина (11). Аслан Карацев (86) провёл вторую встречу в Италии, а Елена Веснина с Анной Калинской поборолись в паре за победу на старте римских соревнований.

Первым запуском свой матч третьего круга с бывшей второй ракеткой мира Паулой Бадосой (126) провела Диана Шнайдер. Девушки встречались в третий раз в этом году. Одна из встреч в текущем сезоне завершилась в пользу испанки (Штутгарт, 6:3, 6:4), а вторую на отказе соперницы забрала россиянка (Хуахин, 6:2, 3:4). Общий счёт личных встреч – 2-1 в пользу Паулы.

Обе теннисистки начали встречу очень достойно. Бадоса старалась играть первым номером с самого старта, а Шнайдер отлично действовала в обороне и искала возможности для атаки. Чувствовалось напряжение в матче с первых же геймов, когда испанка всячески подбадривала и заводила себя, а россиянка старалась бить агрессивно и нервничала, допуская ошибки. Под ноль свою подачу забрать не удавалось никому.

Четвёртый и пятый геймы выдались затяжными, теннисистки отыграли брейк-пойнты и сохранили при этом свои подачи. Обе в первой партии действовали уверенно, поэтому её исход решился только в 12-м гейме. Россиянка мощно принимала, напрягала испанку и с брейком забрала стартовый сет – 7:5.

Диана Шнайдер Фото: Alexander Scheuber/Getty Images

Во втором сете у обеих теннисисток ожидаемо стало чуть больше ошибок, из-за чего на самом старте партии они обменялись подачами. Уровень игры при этом оставался высоким, хоть и снизился первым у Шнайдер. Российская теннисистка ещё в пятом гейме отдала свою подачу и вернуть её уже не смогла. Игра перешла в решающий сет (6:4).

Третья партия началась по сценарию предыдущей – с обмена брейками. На старте сета Шнайдер имела шансы побороться, но после обмена подачами уступила ещё два своих гейма подряд и стала выглядеть всё менее сконцентрированной. На протяжении всей встречи Диана навязывала отличную борьбу – и при счёте 2:5 даже отыграла первый матчбол испанки, но накопившаяся усталость, свои ошибки и стойкость соперницы не позволили россиянке оставить этот матч за собой. Паула за 2 часа 36 минут одержала победу со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Для Бадосы это первый выход в четвёртый круг с прошлогоднего «тысячника» в Риме, когда она добралась до четвертьфинала. Шнайдер для испанки стала второй российской соперницей на текущих итальянских соревнованиях: в стартовом матче Паула переиграла Мирру Андрееву со счётом 6:2, 6:3. В следующей стадии испанская спортсменка сыграет с победительницей встречи Кори Гауфф/Жаклин Кристиан.

Следующей за выход в четвёртый круг сегодня сыграла Дарья Касаткина, её соперницей стала бывшая первая ракетка мира Наоми Осака (173). Прошлым летом японка родила дочь, а на корт вернулась уже в начале сезона-2024. С того момента лучшим результатом четырёхкратной чемпионки ТБШ стал четвертьфинал «тысячника» в Дохе.

Касаткина с Осакой встречались лишь однажды. Случилось это больше шести лет назад, в финале турнира в Индиан-Уэллсе-2018. Тогда сильнее оказалась японская спортсменка (6:3, 6:2).

Начали теннисистки сегодняшнюю встречу с ошибок. И если Осаке удавалось удерживать свои подачи, то Касаткина в первом же своём гейме подпустила соперницу к брейку. Наоми очень активно начала матч, но стабильно удерживать такой темп не смогла и отдала Дарье свою подачу при счёте 4:2. В следующем же гейме японка вновь включилась в игру, вернула себе преимущество и отдавать его в этом сете уже не стала. С двумя подряд эйсами, за 37 минут и со счётом 6:3 Наоми забрала стартовую партию. Даже несмотря на то, что невынужденных ошибок у неё было чуть больше – 12 против 10 у Касаткиной.

Наоми Осака Фото: Dan Istitene/Getty Images

Играла Осака в сегодняшней встрече нестабильно: когда всё шло, Наоми не оставляла шансов россиянке, а если японка немного теряла концентрацию, то ошибки заполоняли её игру. И всё же чаще Осака сегодня действовала успешно. Так, что Касаткина не справлялась в обороне.

Матч завершился обидным поражением россиянки на её же подаче. За 1 час 18 минут японская теннисистка одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Благодаря сегодняшнему успеху Осака поборется за второй четвертьфинал в этом сезоне. В четвёртом круге она встретится с победительницей встречи Линда Носкова/Чжэн Циньвэнь.

Проиграл сегодня и Рафаэль Надаль, кумир Касаткиной. Играл испанец с девятой ракеткой мира Хубертом Хуркачем. Первый сет Рафа уступил с разгромным счётом 1:6. Во второй партии он поборолся, но вновь ничего не смог противопоставить 27-летнему поляку (3:6).

Так, в Риме Надаль отыграл всего два матча. В первой встрече он в трёх сетах одолел квалифаера Зизу Бергса (4:6, 6:3, 6:4). Лучшими результатами Рафы в этом сезоне были четвёртый круг «Мастерса» в Мадриде и четвертьфинал на турнире серии ATP-250 в Брисбене.

Из российских игроков в мужской сетке первым сегодня сыграл Аслан Карацев. За выход в третий круг он поборолся с Томми Полом (16). Для россиянина Томми стал вторым американским соперником на этом турнире: на старте соревнований Аслан одержал победу над Маккензи Макдональдом (4:6, 6:3, 6:4). Встретились Карацев и Пол во второй раз. Первая их встреча на Олимпиаде-2020 завершилась победой россиянина (6:3, 6:2).

Сегодня оба играли не слишком мощно и ошибались, но больше неточностей всё же было у Карацева. Не клеилась у Аслана и подача: попадание первой было всего 53%. Стартовый сет продлился 53 минуты. За это время россиянин единожды, ещё в третьем гейме отдал свою мини-партию, но так и не смог сделать обратный брейк, хотя при счёте 5:4 на подаче Пола у него была такая возможность. В итоге первый сет остался за американцем.

Преимущественно на задней линии играли сегодня теннисисты, и розыгрыши скорее завершались чьей-нибудь ошибкой, а не виннерами. Но даже в таких условиях чаще диктовать игру удавалось американцу. В середине сета он вновь, как и в стартовой партии, сделал брейк. Карацеву вернуть преимущество на протяжении всей встречи было практически невозможно: каким-то магическим образом включалась на брейк-пойнтах у Пола шикарная подача.

Так и не смог Карацев переломить ход этой встречи. Без особых проблем Пол подал на матч и за 1 час 34 минуты, со счётом 6:4, 6:2 завершил игру.

Аслан продолжает своё восстановление после травмы. В январе этого года россиянин перенёс операцию на колене, а в тур вернулся уже в апреле на «Мастерсе» в Мадриде. На испанских кортах Карацеву не удалось пройти рубеж первого круга из-за поражения в упорном матче с Фабианом Марожаном (6:7, 6:7).

Сегодняшний соперник россиянина Пол в следующем матче в Риме поборется с победителем встречи Доминик Кёпфер/Фрэнсис Тиафо.

За победу сегодня также поборолась олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина. В дуэте с Анной Калинской она в матче первого круга встретилась с первыми сеяными Се Шувэй/Элисе Мертенс. Перед стартом «тысячника» в Риме Елена и Анна тренировались в Москве.

Не было в первом сете явного лидера на корте. Каждая пара в равной степени ошибалась, трижды они обменялись брейками. При счёте 5:5 россиянки вновь упустили свою подачу, но отыграть её уже не смогли. Шувэй/Мертенс завершили стартовую партию со счётом 7:5.

Во втором сете игра у россиянок почти не клеилась. Они уступили две свои подачи, хоть одну и смогли вернуть. В этой партии россиянки выиграли только два гейма: далеко не всё у них получалось на задней линии и у сетки. В результате за полтора часа Шувэй и Мертенс одержали победу над Весниной и Калинской (7:5, 6:2).

Для Весниной этот матч стал вторым после рождения дочки Анны в мае прошлого года. На «тысячнике» в Мадриде Елена встала в пару с Донной Векич, но в стартовом же матче девушки проиграли американскому дуэту Кэролайн Доулхайд/Дезире Кравчик (2:6, 1:6).

Супертурнир в Риме продлится до следующего воскресенья, 19 мая. За всеми событиями из Италии следите на «Чемпионате».