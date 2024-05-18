«Мы тут всё равно болеем за Синнера». Заглянули за кулисы супертурнира в Риме

«Мастерс» в Риме стремительно движется к апогею и одновременно к завершению: все поединки одиночного и парного разрядов перешли в решающие стадии. Несмотря на постепенно уменьшающееся количество матчей, людей на площадке «Форо Италико» меньше не становится. Публика по-прежнему стремится взять от проведения турнира по максимуму.

Главная звезда итальянского тенниса Янник Синнер снялся ещё до старта соревнований, а ведь его здесь очень ждали. Ждали все. С каждым днём количество рекламных баннеров, футболок, панамок оранжевого цвета, явно намекающего на рыжеволосого Синнера, только увеличивалось. В какой-то момент на входе в спортивный комплекс стали даже выдавать витамины в оранжевой упаковке.

Конечно, приехал и главный фан-клуб итальянца – Carota boys. Парни стали уже самостоятельными звёздами: с ними заключают различные контракты и принимают как почётных гостей. Мне удалось поймать «морковок» на небольшой разговор. Для начала хотелось узнать, за кого болеют ребята в отсутствие их любимчика на турнире. Ответ оказался ожидаемым: «Нет-нет, мы тут всё равно болеем за Синнера, ни с кем не изменяем».

В таком случае я решила узнать, кого парни считают главной угрозой теннисисту прямо сейчас. Ребята назвали игроков молодого поколения, Карлоса Алькараса и Хольгера Руне, но вспомнили и об Александре Звереве, который, на их взгляд, будет опасен всегда. Однако гораздо больше их волновала другая тема. «Ты знаешь, Янник скоро может возглавить рейтинг. Мы очень надеемся на это». Конечно же, понять волнение болельщиков Синнера можно. Для того чтобы Янник вскоре стал первой ракеткой мира, достаточно одного условия – Новак Джокович не должен дойти до финальных стадий «Ролан Гаррос».

Пока одни идут смотреть официальные матчи на одном из трёх основных стадионов (Центральный, Грэндстэнд и Пьетранджели), другие предпочитают наблюдать за тренировками теннисистов на небольших кортах.

Перемещаясь по территории комплекса, всегда замечаешь особенно большие скопления людей – это верный знак того, что тренировку проводит кто-то из топов. Как правило, на таких открытых для публики кортах теннисист занимается с личным тренером и хиттером, спарринг-партнёром.

Мне удалось понаблюдать за тренировкой Александра Бублика, который на данный момент уже вышел в полуфинал парного турнира в дуэте с американцем Беном Шелтоном.

Теннисная публика, безусловно, хорошо знает особенности поведения Бублика. Александр давно пропагандирует теннис как шоу. Ему кажется, что зрители, купившие билет на матч, заслуживают увидеть на корте что-то экстраординарное или хотя бы забавное и смешное. Конечно же, сам теннисист делает всё, чтобы болельщики остались довольны, даже если они пришли не на матч, а всего лишь на тренировку. У одной девушки с собой даже был плакат, призывающий Бублика дать огня: «Саша, я здесь ради твоего шоу. Пожалуйста, подари сломанную вдребезги ракетку»

Наблюдать за Бубликом вдвойне увлекательно русскоязычной аудитории. Александр много общается с тренером и комментирует происходящее как в спокойной манере, так и в типично «бубликовской». Мне удалось быстро понять, что спортсмен не в восторге от покрытия, но так и осталось загадкой, были ли претензии Александра направлены на грунт в целом (привет Даниилу Медведеву) или конкретно к этому корту на «Форо Италико». Бублик время от времени вопрошал: «Как играть?», «Что это за покрытие!», «Ну и отскок!»

Важно отметить, что первый час Александр проводил совершенно серьёзную тренировку, сосредоточившись на работе, себе и советах тренера. Он никак не реагировал на многочисленных зрителей, облепивших корт по всему периметру. Впрочем, и болельщики не пытались как-то отвлекать Александра: все наблюдали за процессом в ожидании финала тренировки, когда теннисист наверняка пойдёт в народ – радовать раздачей автографов.

По истечении основного времени тренировки Бублик поблагодарил и отпустил своего хиттера, а затем пригласил поиграть тренера. Было это запланировано или нет, но на этот раз спортсмен явно развлекал толпу. Пока они с тренером держали мяч, Саша исполнял много твинеров, ударов из-за спины и других трюков. Зрители тоже стали реагировать на шоу более активно: смеялись, одобрительно кричали и хлопали. Наконец, настал тот долгожданный момент, когда Бублик пошёл по кругу делать селфи с фанатами и расписываться на мячах, кепках, плакатах и т. д. Когда теннисист проходил мимо меня, я спросила, как ему понравился корт. Александр не ответил, но рассмеялся. Конечно, он понимал, что я уже знаю ответ на вопрос. Оставив автограф, Саша поблагодарил за внимание и передал привет болельщикам в России и родном Санкт-Петербурге.

Большинство топ-теннисистов после открытых тренировок идут к фанатам, жаждущим получить заветный автограф на память – это их рутина и часть работы. Однако только Бублик перед этим может устроить маленькое показательное шоу. В этом весь Александр, и за это его так любят.

Кроме проведения тренировок непосредственно на территории спортивного комплекса, некоторым теннисистам выпало поиграть на особенном корте. Организаторы турнира в этом году задействовали знаменитую площадь «Пьяцца дель Пополо».

Вид на корт, установленный на «Пьяцца дель Пополо» Фото: ZUMA/ТАСС

Вид на «Пьяцца дель Пополо» с высоты Фото: Stefano Costantino/Getty Images

Живописный вид на корт в сердце Рима Фото: ZUMA/ТАСС

На корте играли профессионалы и любители Фото: ZUMA/ТАСС

На корте в самом сердце города провели несколько матчей преквалификации. Уайлд-кард в основу здесь заработала Виттория Паганетти, 31-я ракетка мира среди юниоров.

Организаторы пригласили сюда поиграть Дарью Касаткину, Юлию Путинцеву, Элизабетту Коччаретто и Маркету Вондроушову.

Открытую тренировку на площади также должен был провести Рафаэль Надаль. К сожалению, её были вынуждены отменить из-за дождя, но Рафа всё равно приехал пообщаться с болельщиками.

Рафаэль Надаль на «Пьяцца дель Пополо» Фото: internazionalibnlditalia.com

Позже сюда приехала Анастасия Павлюченкова с бойфрендом Матиасом и собаками по имени Спагетти и Вонгола. Пара тоже не смогла отказаться от искушения поиграть в таком живописном месте. Как написала позже российская теннисистка в социальных сетях: «Ужасный результат, но классный опыт».

Анастасия Павлюченкова с бойфрендом на «Пьяцца дель Пополо» Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Проведение «Мастерса» совпало с ещё одним мегаспортивным событием в жизни Рима. 15 мая в городе прошёл финал Кубка Италии: «Аталанта» против «Ювентуса». Более того, футбольный матч проходил на стадионе «Олимпико», который располагается в том же комплексе «Форо Италико», где проходит теннисный турнир.

Примерно за четыре часа до kick-off тифози начали собираться на площади перед входом в спортивный комплекс. Футбольные фанаты, конечно, не могли зайти на территорию теннисного турнира, им был выделен специальный маршрут до Олимпийского стадиона в обход. Тем не менее их присутствие было хорошо заметно на всей территории теннисных объектов. Я находилась в пресс-центре на Центральном стадионе, когда услышала распевы фанатских кричалок. Не сразу сообразив в чём дело, я вышла на улицу разобраться в происходящем. Увидев вдалеке флаги и дым от шашек, конечно, я сразу вспомнила о финале Кубка Италии.

Ненадолго забыв про теннис, я решила понаблюдать за толпой фанатов, направляющихся насладиться большим футбольным вечером. Лучшая точка обзора на «Форо Италико» – это верхний уровень Центрального стадиона. Оттуда весь олимпийский комплекс буквально как на ладони.

Вид на «Форо Италико» с Центрального стадиона Фото: «Чемпионат»

С высоты хорошо видно, как всё больше и больше болельщиков направляются к стадиону «Олимпико». По улице вдоль спортивного комплекса один за другим проезжают кортежи из люксовых автомобилей. Даже в то время, когда на Центральном стадионе громко играла музыка, на трибунах за несколько сотен метров было слышно, как поют футбольные фанаты, воют полицейские сирены и кружит над спортивным комплексом вертолёт.

Как бы теннис сейчас ни был на подъёме в Италии, «кальчо» остаётся здесь спортом номер один. Потому никто из посетителей теннисных матчей в этот день не жаловался на футбольное мероприятие по соседству. Скорее наоборот, все были рады оказаться в этот день поблизости и прочувствовать спортивную атмосферу два в одном.