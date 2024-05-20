Сестра Кудерметовой и 21-летняя дебютантка. Все россиянки в отборе «Ролан Гаррос» — 2024

В понедельник, 20 мая, на «Ролан Гаррос» начнётся квалификация в мужском и женском одиночных разрядах. В мужской сетке россиян нет, но любопытные имена тем не менее присутствуют. Многие в соцсетях были недовольны тем, что организаторы не предоставили уайлд-кард завершающим карьеру в этом году Доминику Тиму и Диего Шварцману. Из-за этого чемпиону US Open 2020 года и бывшей восьмой ракетке мира из Аргентины пришлось заявляться в отбор.

Тим, получивший в квалификации 11-й номер посева, в первом круге сыграет с итальянцем Франко Агаменоне. А если пройдёт первый и второй раунды, то в финале, возможно, встретится с Джулио Цеппьери (31), другим итальянцем. Шварцман (29) начнёт отбор против австрийца Лукаса Ноймайера, во втором круге его соперником может стать француз Кентен Алис, а в финале — чилиец Кристьян Гарин, первый сеяный. Наконец, молодой серб Хамад Меджедович (15), измотавший Даниила Медведева на «Мастерсе» в Риме, в первом раунде квалификации сыграет с Люкой Пуем, во втором его оппонентом станет либо Мартин Дамм-младший (США), либо соотечественник Филип Краинович, а в финале, возможно, хорват Дуе Айдукович (21).

Значительно больший интерес представляет женская сетка квалификации «Ролан Гаррос», ведь в неё попали шесть россиянок.

Анастасия Захарова (157-я ракетка мира)

22-летняя Захарова дебютировала в основной сетке ТБШ на Australian Open — 2024. Тогда она дошла до третьего круга. В этот раз первой соперницей Анастасии в квалификации станет Анна Бондарь из Венгрии, третья сеяная. А если Захарова доберётся до финала, то может сразиться там с представительницей Новой Зеландии Лулу Сун (24).

Полина Кудерметова (165)

Кудерметова-младшая, сестра Вероники, пока не имеет побед в основных сетках ТБШ. На Australian Open — 2023 Полина проиграла в стартовом матче, и это единственное на данный момент её участие в основе мэйджора. Отбор «Ролан Гаррос» — 2024 20-летняя спортсменка начнёт матчем с Кимберли Биррелл из Австралии. Во втором раунде она может сыграть с Ольгой Данилович (11), а в финале — с Астрой Шармой (22).

Полина Кудерметова на Australian Open — 2023 Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Анастасия Тихонова (170)

23-летняя Тихонова пока ни разу не играла в основных сетках мэйджоров. Её первой соперницей в нынешней квалификации станет австралийка Джейми Форлис. Во втором круге Анастасию, не исключено, ожидает Далма Галфи (32), а в финале — Юле Нимайер (5).

Екатерина Макарова (172)

28-летняя Макарова также попробует впервые пробиться на ТБШ. Соперницей Екатерины в первом раунде квалификации «РГ» станет Робин Монтгомери. Если Макарова обыграет американку, то во втором круге может выйти на Бренду Фрухвиртову (4), а в финале — на представительницу Латвии Дарью Семенистую (18).

Юлия Авдеева (193)

21-летняя Авдеева никогда не играла не только в основных сетках ТБШ, но и даже в их квалификациях. Отбор на «РГ» Юлия начнёт встречей с Эмилианой Аранго (15). А если дойдёт до финала квалификации, то там может сыграть с Маккартни Кесслер (19).

Оксана Селехметьева (518)

21-летняя Селехметьева наряду с Захаровой — самая опытная участница мэйджоров среди представительниц России в квалификации. В 2022 году Оксана проиграла в первом круге «Ролан Гаррос», а год спустя — на той же стадии US Open. Первой соперницей Селехметьевой в текущей квалификации станет австралийка Дестани Айава, во втором круге возможна встреча с украинкой Дарьей Снигур, а в финале — с Кэти Волынец (8).

Также отметим, что в квалификации выступит финалистка «Ролан Гаррос» — 2012, бывшая пятая ракетка мира Сара Эррани. 37-летняя итальянка начнёт отбор матчем с американкой Энн Ли. А 38-летняя эстонка Кайя Канепи, в активе которой есть выходы в четвертьфинал на всех ТБШ, в первом матче квалификации сыграет с Петрой Марцинко из Хорватии.

Соревнования в основной сетке «Ролан Гаррос» начнутся 26 мая. Турнир завершится 9 июня. За всеми событиями следите на «Чемпионате».