Самсонова совершила камбэк в матче с финалисткой ТБШ! Даже дождь не помешал россиянке

Во вторник, 21 мая, в Страсбурге стартовал новый игровой день турнира серии WTA-500. Свой матч второго круга провела россиянка Людмила Самсонова (19), она встретилась с канадской теннисисткой, финалисткой US Open – 2021 Лейлой Фернандес (33). Игра должна была начаться ещё в 12:00 по московскому времени, но была перенесена из-за продолжительного дождя на шесть часов.

Счёт личных встреч Самсоновой и Фернандес – 1-1. В прошлый раз теннисистки играли в этом году на старте турнира в Дохе, где победу в тяжёлом матче одержала канадская спортсменка (7:5, 7:6). Россиянка переигрывала Лейлу во втором круге US Open – 2022 (6:3, 7:6).

В первом раунде «пятисотника» в Страсбурге Самсонова одержала победу над бывшей второй ракеткой мира Барборой Крейчиковой (6:2, 6:7, 6:4). Фернандес в стартовом матче во Франции одолела россиянку Анастасию Потапову (4:6, 7:6, 6:3).

Грунтовый сезон для Самсоновой и Фернандес складывается непросто: в пяти проведённых матчах на глине девушки одержали всего по две победы. В Риме теннисистки проиграли первый же матч, а в Мадриде – второй.

Сегодня Людмила и Лейла поборолись за третью победу в этом сезоне на грунте. Начали девушки с того, что не всегда удачно действовали на приёме, но уверенно подавали и благодаря этому забирали свои геймы. Не получалось при этом у теннисисток наладить стабильную, агрессивную игру в розыгрышах: мешали срывы и невынужденные ошибки. Но когда удавалось попасть в корт, спортсменки чередовали игру на задней линии с дроп-шотами и выходами к сетке.

При счёте 4:4 на подаче Фернандес в игру вмешался дождь – тот, что днём задержал эту встречу на шесть часов. Теннисистки ушли в подтрибунное помещение и вернулись на корт спустя час. Пауза не пошла на пользу Самсоновой: она плохо сыграла на своей подаче, а её соперница забрала первый сет со счётом 6:4.

Людмила Самсонова Фото: Zuma/TASS

В начале второй партии Людмила была совершенно не в своей тарелке: упустила подачу, не смогла зацепиться на приёме и занервничала. Лейла, казалось, выглядела заметно бодрее и увереннее, но своими же неточностями в следующем гейме позволила россиянке сделать обратный брейк. Вернувшиеся к Самсоновой качественные атаки помогли ей следом взять ещё одну подачу соперницы и выйти вперёд со счётом 3:2.

Обе теннисистки в этой партии играли нестабильно, но больше результативных действий всё же шло от Самсоновой. Она забрала этот сет со счётом 6:4 и перевела игру в третью партию.

Решающий сет удачно начался для российской теннисистки: она уже в третьем гейме сделала ранний брейк, очень агрессивно отыграв на приёме. Фернандес тем временем выглядела на корте совсем неважно. Появилось у неё слишком много срывов, и на приёме игра не шла совсем.

Самсонова вышла подавать на матч при счёте 5:2. Фернандес попыталась в такой тонкий момент создать россиянке проблем, отыграла два её матчбола, заработала пару брейк-пойнтов, но вернуться в игру так и не смогла. Людмила не без труда, с третьей попытки закончила эту встречу. Игра продлилась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:2.

Победа над Фернандес позволит Самсоновой в лайв-рейтинге подняться на две позиции и занять 17-е место. В четвертьфинале турнира в Страсбурге Людмила встретится с победительницей встречи Эмма Наварро/Беатрис Хаддад-Майя. Действующей победительницей французских соревнований является Элина Свитолина.

Следующим крупным турниром для Самсоновой и Фернандес станет «Ролан Гаррос», стартующий уже в это воскресенье, 26 мая. Людмила и Лейла в прошлом году в Париже дошли до второго круга.