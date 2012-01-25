Маррей: надеюсь, Федерер и Надаль проведут впечатляющий матч

Британец Энди Маррей (4) затруднился назвать фаворита полуфинального матча Australian Open между швейцарцем Роджером Федерером (3) и испанцем Рафаэлем Надалем (2).

«Роджер или Рафа? Если честно, мне трудно выбрать. Матч может закончиться в пользу любого из них. Всё будет зависеть от того, какую игру они покажут. Конечно, у Рафы преимущество по личным встречам. Кроме того, неизвестно, как скажутся погодные условия на их игре. Несколько лет назад они провели впечатляющий матч здесь, и надеюсь, что они смогут вновь это сделать», — цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.