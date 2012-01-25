Маррей: надеюсь, Федерер и Надаль проведут впечатляющий матч
Британец Энди Маррей (4) затруднился назвать фаворита полуфинального матча Australian Open между швейцарцем Роджером Федерером (3) и испанцем Рафаэлем Надалем (2).
«Роджер или Рафа? Если честно, мне трудно выбрать. Матч может закончиться в пользу любого из них. Всё будет зависеть от того, какую игру они покажут. Конечно, у Рафы преимущество по личным встречам. Кроме того, неизвестно, как скажутся погодные условия на их игре. Несколько лет назад они провели впечатляющий матч здесь, и надеюсь, что они смогут вновь это сделать», — цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.
- 2 сентября 2019
-
04:38
-
04:29
-
04:07
-
00:58
-
00:21
- 1 сентября 2019
-
23:06
-
22:55
-
22:44
-
22:28
-
22:14
-
20:42
-
19:45
-
19:17
-
17:38
-
15:23
-
14:06
-
12:28
-
11:47
-
11:16
-
10:22
-
09:51
-
09:27
-
08:15
-
07:48
-
07:31
-
06:17
-
06:02
-
05:47
-
00:54
-
00:06
- 31 августа 2019
-
23:54
-
23:29
-
22:52
-
22:26
-
21:42
Партнерский контент