Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Маррей: надеюсь, Федерер и Надаль проведут впечатляющий матч

Маррей: надеюсь, Федерер и Надаль проведут впечатляющий матч
Теннис / US Open 2018 0

Британец Энди Маррей (4) затруднился назвать фаворита полуфинального матча Australian Open между швейцарцем Роджером Федерером (3) и испанцем Рафаэлем Надалем (2).

«Роджер или Рафа? Если честно, мне трудно выбрать. Матч может закончиться в пользу любого из них. Всё будет зависеть от того, какую игру они покажут. Конечно, у Рафы преимущество по личным встречам. Кроме того, неизвестно, как скажутся погодные условия на их игре. Несколько лет назад они провели впечатляющий матч здесь, и надеюсь, что они смогут вновь это сделать», — цитирует Маррея официальный сайт Australian Open.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент