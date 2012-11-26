Душевина проиграла Свитолиной на турнире в Дубае

В Дубае продолжается крупный турнир ITF с призовым фондом $ 75 тыс. Россиянка Вера Душевина не смогла выйти во второй круг.

Со счётом 6:4, 6:0 её победила украинка Элина Свитолина. Свитолина в следующем раунде встретится с Кристиной Дину или Луксикой Кумкхум.

Душевина родилась 6 октября 1986 года. Она выиграла 270 матчей в WTA и потерпела 190 поражений. В её активе один титул WTA.