Душевина проиграла Свитолиной на турнире в Дубае
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В Дубае продолжается крупный турнир ITF с призовым фондом $ 75 тыс. Россиянка Вера Душевина не смогла выйти во второй круг.
Со счётом 6:4, 6:0 её победила украинка Элина Свитолина. Свитолина в следующем раунде встретится с Кристиной Дину или Луксикой Кумкхум.
Душевина родилась 6 октября 1986 года. Она выиграла 270 матчей в WTA и потерпела 190 поражений. В её активе один титул WTA.
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