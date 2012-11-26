Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Душевина проиграла Свитолиной на турнире в Дубае

Душевина проиграла Свитолиной на турнире в Дубае
Комментарии

В Дубае продолжается крупный турнир ITF с призовым фондом $ 75 тыс. Россиянка Вера Душевина не смогла выйти во второй круг.

Со счётом 6:4, 6:0 её победила украинка Элина Свитолина. Свитолина в следующем раунде встретится с Кристиной Дину или Луксикой Кумкхум.

Душевина родилась 6 октября 1986 года. Она выиграла 270 матчей в WTA и потерпела 190 поражений. В её активе один титул WTA.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022