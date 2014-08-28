А. Радваньска: не думаю, что я играла плохо, это просто был день Пэн Шуай
Поделиться
Польская теннисистка Агнешка Радваньска (4) прокомментировала своё поражение от китаянки Пэн Шуай во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 4:6.
«Не думаю, что сегодня я играла плохо, это просто был день Пэн Шуай. Конечно, что-то я могла сделать иначе или попробовать что-нибудь ещё, но я действительно делала всё, что в моих силах, и боролась до конца. Я просто не смогла победить», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.
Комментарии
- 17 ноября 2022
-
03:06
-
02:52
-
01:52
-
01:49
-
01:26
-
00:32
-
00:25
-
00:17
-
00:07
- 16 ноября 2022
-
23:21
-
23:06
-
22:56
-
22:41
-
22:03
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:57
-
19:33
-
19:07
-
18:53
-
18:13
-
18:06
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:45
-
17:43
-
17:31
-
17:22
-
15:55
-
15:05
-
15:01
-
14:15
-
14:11
Партнерский контент