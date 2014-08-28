А. Радваньска: не думаю, что я играла плохо, это просто был день Пэн Шуай

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (4) прокомментировала своё поражение от китаянки Пэн Шуай во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 4:6.

«Не думаю, что сегодня я играла плохо, это просто был день Пэн Шуай. Конечно, что-то я могла сделать иначе или попробовать что-нибудь ещё, но я действительно делала всё, что в моих силах, и боролась до конца. Я просто не смогла победить», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.