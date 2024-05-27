Алькарас: не заметил меньшего давления на «Ролан Гаррос» из-за присутствия Надаля

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о присутствии соотечественника Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос».

«Очевидно, что, когда Надаль находится здесь, в Париже, где проходит его турнир, всё внимание будет обращено на него. Но я не заметил меньшего давления, если он в турнире или нет. Я стараюсь идти изо дня в день, набираясь уверенности, Мало-помалу я обретаю уверенность, и это единственное, что у меня на уме сейчас», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Напомним, Алькарас в первом круге «Ролан Гаррос» уверенно обыграл американца Джеффри-Джона Вулфа. В следующем круге испанец встретится с представителем Нидерландов Йеспером де Йонгом.

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