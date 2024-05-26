Рууд поделился ожиданиями от выступлений Надаля и Джоковича на «Ролан Гаррос»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от выступлений бывшей первой ракетки мира Рафаэля Надаля и действующей первой ракетки мира Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Несмотря на то что у Новака был не лучший год, я думаю, что он по-прежнему фаворит. Он сеяный номер 1. Так что, если есть кто-то, кто знает, когда найти свой пик и форму, то это, вероятно, он. Конечно же, хочу упомянуть Рафу. Он не посеян и, возможно, не играет так, как раньше выступал на грунте. Если он физически в хорошей форме, я не буду называть его тёмной лошадкой. На мой взгляд, Надаль — один из фаворитов, преуспевших здесь ранее. Его послужной список на „Ролан Гаррос“ говорит сам за себя», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин проходит с 26 мая по 9 июня. Напомним, Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул.