Финалист «Мастерса» в Риме Николас Харри неожиданно уступил в первом круге «Ролан Гаррос»

19-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в четырёх сетах уступил французу Корентену Муте, который занимает 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 1:6, 6:3, 0:6.

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 44 минуты. Чилийский теннисист реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%), допустил две двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Французский спортсмен сделал одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных (37%).

Напомним, Николас Харри является финалистом прошедшего недавно «Мастерса» в Риме (Италия). В титульной встрече он проиграл нынешней четвёртой ракетке мира Александру Звереву. Ранее с «Ролан Гаррос» вылетел ещё один его соотечественник — Алехандро Табило, который являлся полуфиналистом итальянского «Мастерса».

Далее во втором круге «Ролан Гаррос» Корентен Муте сыграет с победителем матча между 59-й ракеткой мира, бывшим россиянином, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко и Асланом Карацевым из России (82-й в рейтинге ATP).