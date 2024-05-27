Финалист «Мастерса» в Риме Николас Харри неожиданно уступил в первом круге «Ролан Гаррос»

19-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в четырёх сетах уступил французу Корентену Муте, который занимает 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 1:6, 6:3, 0:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|6
|0
|
|6
|3
|6
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 44 минуты. Чилийский теннисист реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%), допустил две двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Французский спортсмен сделал одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных (37%).
Напомним, Николас Харри является финалистом прошедшего недавно «Мастерса» в Риме (Италия). В титульной встрече он проиграл нынешней четвёртой ракетке мира Александру Звереву. Ранее с «Ролан Гаррос» вылетел ещё один его соотечественник — Алехандро Табило, который являлся полуфиналистом итальянского «Мастерса».
Далее во втором круге «Ролан Гаррос» Корентен Муте сыграет с победителем матча между 59-й ракеткой мира, бывшим россиянином, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко и Асланом Карацевым из России (82-й в рейтинге ATP).
- 27 мая 2024
-
00:50
-
00:44
-
00:33
-
00:24
-
00:08
- 26 мая 2024
-
23:55
-
23:54
-
23:43
-
23:39
-
23:27
-
22:56
-
22:44
-
22:34
-
21:52
-
21:42
-
21:34
-
21:28
-
21:00
-
20:59
-
20:56
-
20:45
-
20:28
-
20:21
-
19:45
-
19:33
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:22
-
17:59
-
17:54
-
17:40
-
17:31
-
17:28
-
17:19