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Финалист «Мастерса» в Риме Николас Харри неожиданно уступил в первом круге «Ролан Гаррос»

Финалист «Мастерса» в Риме Николас Харри неожиданно уступил в первом круге «Ролан Гаррос»
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19-я ракетка мира чилийский теннисист Николас Харри не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в четырёх сетах уступил французу Корентену Муте, который занимает 79-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 1:6, 6:3, 0:6.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:10 МСК
Николас Харри
19
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		1 6 0
6 		6 3 6
             
Корентен Муте
79
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 44 минуты. Чилийский теннисист реализовал один брейк-пойнт из пяти (20%), допустил две двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Французский спортсмен сделал одну двойную ошибку, выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 19 заработанных (37%).

Напомним, Николас Харри является финалистом прошедшего недавно «Мастерса» в Риме (Италия). В титульной встрече он проиграл нынешней четвёртой ракетке мира Александру Звереву. Ранее с «Ролан Гаррос» вылетел ещё один его соотечественник — Алехандро Табило, который являлся полуфиналистом итальянского «Мастерса».

Далее во втором круге «Ролан Гаррос» Корентен Муте сыграет с победителем матча между 59-й ракеткой мира, бывшим россиянином, ныне представляющим Казахстан, Александром Шевченко и Асланом Карацевым из России (82-й в рейтинге ATP).

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