Чемпионская гонка ATP, 26 мая: Джокович переместился на две строчки вперёд, Котов — на 11

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович после выступления на турнире категории ATP-250 в Женеве переместился на две строчки вперёд в обновлённом рейтинге Чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов и занял 12-е место.
Лидером гонки по-прежнему остаётся вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои третью и пятую строчку соответственно. Карен Хачанов, как и ранее, замыкает вторую десятку рейтинга. Самый заметный скачок в рейтинге сделал Павел Котов. Он переместился с 86-го на 75-е место.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP, 26 мая:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 4500 очков.
2 (2).Александр Зверев (Германия) — 3085.
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 2950.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 2635.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 2120.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 2065.
7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 1900.
8 (8). Алекс де Минор (Австралия) — 1855.
9 (9). Григор Димитров (Болгария) — 1675.
10 (10). Тейлор Фритц (США) — 1580…
12 (14). Новак Джокович (Сербия) — 1460…
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1110…
75 (86). Павел Котов (Россия) — 375…
97 (96). Роман Сафиуллин (Россия) — 290.