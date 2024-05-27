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Елена Остапенко рассказала, что ей нужно, чтобы снова выиграть «Ролан Гаррос»

Елена Остапенко рассказала, что ей нужно, чтобы снова выиграть «Ролан Гаррос»
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко высказалась о своих шансах выиграть «Ролан Гаррос». В первом круге турнира Остапенко обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан со счётом 6:4, 7:5.

«Чтобы снова победить здесь, мне нужно не думать, пока я играю. Я более зрелая, чем когда я был чемпионом на этом турнире, но это может быть как преимуществом, так и недостатком, потому что я знаю величину того, что я могу сделать. Я просто хочу получать удовольствие от каждой игры. Я знаю, что, если буду играть на своём лучшем уровне, то смогу победить любого из лучших», — приводит слова Остапенко Punto de Break.

Напомним, в 2017 году Остапенко выигрывала «Ролан Гаррос», обыграв в финале румынку Симону Халеп.

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