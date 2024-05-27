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Маррей высказался о поражении от Вавринки на старте «Ролан Гаррос»

Маррей высказался о поражении от Вавринки на старте «Ролан Гаррос»
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» англичанин Энди Маррей прокомментировал поражение первом круге «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки (4:6, 4:6, 2:6).

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Стэн Вавринка
98
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 2
             
Энди Маррей
75
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей

«Очевидно, я разочарован, я знал, что это будет трудный матч. Стэн на протяжении многих лет показывал блестящий теннис на этом корте. Я ожидал, что он будет играть очень хорошо сегодня вечером, и он так и сделал, он дал мне очень мало очков. возможностей, мне хотелось бы выступить немного лучше, но я был разочарован. У меня не было очень больших ожиданий, учитывая, как проходила подготовка, мне хотелось бы выступить лучше сегодня вечером», — приводит слова Маррея Punto de Break.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).

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