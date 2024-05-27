39-летний швейцарский теннисист, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья, ныне 98-я ракетка мира Стэн Вавринка поделился секретом успешной спортивной карьеры.

«Первый секрет – это тренировки. Ты часами находишься на корте с 16 лет. Я наблюдал за Марреем и пытался учиться его бэкхенду. Единственный секрет — работа. У меня есть страсть к тому, что я делаю. Постоянно тренируюсь со своей командой. Они влияют на меня. Приятно быть с ними. Так что всё просто. Берёшь ракетку, выставляешь переднюю ногу вперёд. Бьёшь. Если вам повезёт, вы выиграете розыгрыш», — сказал Вавринка в интервью на корте.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Стэн Вавринка сыграет с победителем матча между 33-й ракеткой мира британцем Кэмероном Норри и россиянином Павлом Котовым (56-й в рейтинге ATP).