Карлович: по ходу встречи со Штепанеком я прибавлял во всех элементах
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Хорват Иво Карлович, переигравший в четвертьфинале турнира в Боготе чеха Радека Штепанека со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, рассказал, как ему удалось отыграть матчбол и добиться итогового успеха.
«Это был по-настоящему трудный матч. Радек играл значительно лучше меня в начале, а я не чувствовал энергии. По ходу встречи я стал лучше двигаться и прибавил во всех элементах. Перерыв из-за дождя помог мне адаптироваться и найти свою игру», — приводит слова Карловича официальный сайт АТР.
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