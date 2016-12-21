Дель Потро может пропустить Australian Open и Кубок Дэвиса

Отвечая на вопросы аргентинских СМИ,сказал, что он не уверен в том, сможет ли сыграть на трёх первых турнирах сезона-2017: в Окленде, на Australian Open и Кубке Дэвиса.«Если я сыграю на этих турнирах, то потеряю время на тренировки. Лучше взять паузу сейчас, чтобы не пропустить остальную часть сезона. Теннис ждал меня два года, и Australian Open может подождать меня ещё один год. Но я знаю, что это очень важный турнир, и при условии хорошего выступления на нём можно высоко подняться в рейтинге, сделав отличный задел на весь сезон.Что касается Кубка Дэвиса, то я буду играть там, где хорошо себя чувствую. Против Италии мы будем играть на грунте – неудобном для меня покрытии. Но я ещё окончательно не решил, буду ли участвовать. Я хочу и сохранить здоровье, и быть спокоен, что Кубок будет у нас», — приводит слова Дель Потро, который пока остаётся без тренера, Tennis World USA.