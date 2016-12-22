Мирза: если не получится вновь выиграть «Ролан Гаррос», то убиваться не буду

Первая ракетка мира в парном разряде индийская теннисистка Саня Мирза рассказала о своих задачах на следующий сезон. Она второй год подряд завершила на вершине рейтинга.
«В 2017 году я бы хотела выиграть турнир „Большого шлема“. Было бы здорово, если бы мне вновь удалось победить на „Ролан Гаррос“. Но если не получится, то убиваться не буду. Было бы просто прекрасно, если бы мне удалось три года подряд выигрывать хотя бы один турнир „Большого шлема“ за сезон. Это будет моей целью, всё остальное приложится», — цитирует Мирзу официальный сайт тура.