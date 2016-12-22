Тильстрём: перед Монфисом стояла задача выиграть ТБШ и Кубок Дэвиса в 2016 году

Шведский специалист Микаэль Тильстрём, являющийся тренером француза Гаэля Монфиса, признался, что в прошедшем сезоне его подопечный сумел выполнить только одну задачу из трёх — квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.
«2016 год принёс смешанные чувства. Мы ставили задачу попасть на Итоговый чемпионат ATP, что удалось сделать, но также хотели выиграть турнир „Большого шлема“ и Кубок Дэвиса. Травмы помешали Монфису сыграть в Кубке Дэвиса и на турнире в Париже и не позволили выйти на пик формы в Лондоне. В целом сезон получился хорошим. Но нам надо извлечь уроки и в 2017-м выступить лучше», — цитирует Тильстрёма Le10sport.