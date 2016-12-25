Пивоварова заключила контракт с производителем дорогой спортивной одежды

Россиянка Анастасия Пивоварова начала сотрудничество с производителем одежды — Альберто Бреши. 26-летняя Пивоварова, высшими достижениями в профессиональной карьере которой являются 93-я строчка в одиночном рейтинг-листе и выход в третий круг «Ролан Гаррос-2010», будет представлять бренд дорогой спортивной одежды. Об этом Анастасия сообщила в своём «твиттере».
Отметим, что летом 2012 года Пивоварова из-за травм сделала паузу в карьере на неопределённый срок и возобновила выступления только весной 2014-го.