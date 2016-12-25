Бушар: я рада вновь работать с Хогстедтом, и нам нравится проводить время вместе

Канадка Эжени Бушар поделилась эмоциями от продолжения работы с известным шведским тренером Томасом Хогстедтом.
«Я бы сказала, что наше расставание было не концом сотрудничества, а паузой, возникшей под влиянием момента. У нас произошёл один инцидент, он, к сожалению, тогда принял неудачное решение, я приняла плохое решение — и наша совместная работа прервалась плачевным образом. Но сейчас мы оба рады, что продолжим работать вместе. У нас нет никаких проблем, нам нравится проводить время вместе. Теперь я буду более целеустремлённа, честна с ним и не буду обращать внимание на какие-то мелочи — здесь это важно, как и тогда, когда встречаешься с кем-то», — цитирует Бушар The Star.