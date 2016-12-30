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Квитова: Ана, мы будем скучать по твоей улыбке на корте

30 декабря 2016, пятница. 10:19. Теннис
Официальный сайт WTA опубликовал подборку сообщений, которые были адресованы сербке Ане Иванович её коллегами после заявления бывшей первой ракетки мира о завершении карьеры.

Немка Анжелика Кербер написала: «Мне будет не хватать одной из лучших подруг в туре. У тебя была невероятная теннисная карьера. Желаю тебе всего лучшего в новой увлекательной главе».

«Мне будет не хватать твой улыбки. С любовью», — написала американка Серена Уильямс.

«Ты была одним из первых моих кумиров, когда я была маленькой девочкой. Желаю всего лучшего в жизни после тенниса. Будем скучать по тебе», — призналась швейцарка Белинда Бенчич.

«Будем скучать по твоей улыбке на корте. Боец, профессионал, прекрасный человек. Наслаждайся посттеннисной жизнью, Ана», — написала чешка Петра Квитова.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Ана Иванович Анжелика Кербер Белинда Бенчич Петра Квитова Серена Уильямс
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