Квитова: Ана, мы будем скучать по твоей улыбке на корте

Официальный сайт WTA опубликовал подборку сообщений, которые были адресованы сербке Ане Иванович её коллегами после заявления бывшей первой ракетки мира о завершении карьеры.
Немка Анжелика Кербер написала: «Мне будет не хватать одной из лучших подруг в туре. У тебя была невероятная теннисная карьера. Желаю тебе всего лучшего в новой увлекательной главе».
«Мне будет не хватать твой улыбки. С любовью», — написала американка Серена Уильямс.
«Ты была одним из первых моих кумиров, когда я была маленькой девочкой. Желаю всего лучшего в жизни после тенниса. Будем скучать по тебе», — призналась швейцарка Белинда Бенчич.
«Будем скучать по твоей улыбке на корте. Боец, профессионал, прекрасный человек. Наслаждайся посттеннисной жизнью, Ана», — написала чешка Петра Квитова.