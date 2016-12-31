Блинкова с победы стартовала в квалификации турнира в Окленде

Россиянка Анна Блинкова успешно преодолела стартовый барьер квалификации на турнире в Окленде. В первом матче отбора она обыграла теннисистку из Венгрии Далму Галфи — 6:4, 1:6, 6:4.
Поединок продолжался 1 час 47 минут. На счету Блинковой 1 эйс, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. Галфи подала навылет 5 раз, совершила 4 двойные ошибки и также использовала 4 брейковых шанса.
Следующей соперницей Блинковой станет победительница пары Габриэла Дабровски (Канада) — Тэйлор Таунсенд (США).