Касаткина вышла во второй круг турнира в Брисбене, Веснина и Макарова проиграли

Россиянка Дарья Касаткина в первом круге турнира в Брисбене победила румынку Ирину-Камелию Бегу со счётом 6:3, 6:3. Поединок продолжался 1 час 30 минут. 19-летняя уроженка Тольятти, занимающая 26-е место в рейтинге WТА, за выход в четвертьфинал поспорит либо с испанкой Гарбинье Мугурусой (4), либо с австралийкой Самантой Стосур.
Ещё одна представительница России Елена Веснина (7) уступила француженке Ализе Корне со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7), а Екатерина Макарова проиграла японке Мисаки Дои — 6:7 (1:7), 4:6.