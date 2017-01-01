Сборная США выиграла у команды Чехии на Кубке Хопмана

Сборная США одержала победу над сборной Чехии со счётом 3-0 в матче группового этапа Кубка Хопмана, который проходит в Австралии. Победы в составе триумфаторов одержали Коко Вандевеге, Джек Сок и они же в миксте. Их соперниками были Люция Градецка, выступавшая вместо Петры Квитовой, и Адам Павлашек.
Кубок Хопмана. Перт, Австралия
Групповой этап
США — Чехия — 3-0.
Коко Вандевеге — Люция Градецка — 6:4, 6:2.
Джек Сок — Адам Павлашек — 7:5, 3:6, 6:3.
Коко Вандевеге / Джек Сок — Люция Градецка / Адам Павлашек — 2:4, 4:2, 4:1.