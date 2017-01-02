Хромачёва опустилась на 26-ю строчку в чемпионской гонке WTA

В новой версии чемпионской гонки WTA от 2 января россиянка Ирина Хромачёва опустилась на 26-ю строчку. В топ-10 входят три россиянки — Евгения Родина (вторая строчка), Екатерина Александрова (пятая) и Наталья Вихлянцева (восьмая).
Чемпионская гонка WТА. 2 января
1 (1). Чжан Шуай (Китай) — 235.
2 (2). Евгения Родина (Россия) — 218.
3 (3). Пэн Шуай (Китай) — 190.
4 (4). Далма Галфи (Венгрия) — 185.
5 (5). Екатерина Александрова (Россия) — 160.
5 (5). Катрин Беллис (США) — 160.
7 (7). Се Шувэй (Тайвань) — 151.
8 (8). Наталья Вихлянцева (Россия) — 147.
9 (9). Арина Соболенко (Беларусь) — 143.
10 (11). Тамара Зиданшек (Словения) — 142.
…
20 (20). Виталия Дьяченко (Россия) — 77.
26 (25). Ирина Хромачёва (Россия) — 61.
34 (33). Анастасия Фролова (Россия) — 51.
50 (49). Маргарита Лазарева (Россия) — 37.
62 (61). Вероника Кудерметова (Россия) — 32.
64 (63). Полина Монова (Россия) — 31.
66 (63). Анна Калинская (Россия) — 30.
85 (80). Вероника Мирошниченко (Россия) — 27.
92 (85). Анна Блинкова (Россия) — 26.
92 (85). Марта Пайгина (Россия) — 26.