Даниил Медведев одолел 121-ю ракетку мира Меджедовича и вышел в 1/8 финала Рима
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев пробился в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого является.
В матче третьего круга Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q).
Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 20:10 МСК
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
1 : 2
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Встреча Медведева с Меджедовичем продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Хамада два эйса, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Риме Медведев сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).
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