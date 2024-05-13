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Прошлогодний финалист Руне завершил выступление на турнире в Риме в третьем круге

Прошлогодний финалист Руне завершил выступление на турнире в Риме в третьем круге
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12-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне завершил выступление на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Риме (Италия).

В матче третьего круга Руне (10) со счётом 6:2, 2:6, 3:6 уступил 19-й ракетке мира представителю Аргентины Себастьяну Баэсу (17).

Рим (м). 3-й круг
13 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		2 3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча Руне с Баэсом продлилась 1 час и 50 минут. В её рамках Руне один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Баэса ни одного эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.

Отметим, что Руне является прошлогодним финалистом турнира в Риме. Тогда в решающем матче соревнований он проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 5:7.

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