«Он из тех, кто будет работать на износ». Циципас — о матче с де Минором

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) с 11-м номером рейтинга ATP австралийцем Алексом де Минором. Матч состоится во вторник, 14 мая, и начнётся не ранее 20:00 мск.

«Это будет непростой матч. Алекс полностью выкладывается на корте. Он из тех, кто умеет сражаться и будет работать на износ. Я играл с ним несколько матчей и вижу, что он значительно прибавил в последнее время. Моя задача заключается в том, чтобы продемонстрировать свою лучшую игру. В матчах с такими игроками нужно постоянно прибавлять от гейма к гейму», — сказал греческий теннисист на пресс-конференции.

Циципас и де Минор провели между собой 13 матчей на турнирах ATP, в которых 12 побед одержал грек. Но в последней встрече, прошедшей в марте этого года в Акапулько (Мексика), выиграл теннисист из Австралии.