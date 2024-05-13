Медведев мимикой показал, насколько был недоволен своим теннисом в матче с Меджедовичем

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в третьем круге соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q). Напряжённая встреча продлилась 2 часа и 53 минуты. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных.

Журналист: дайте нам понять, насколько вы были довольны своим уровнем тенниса по ходу этого матча.

Медведев: (мимика на фото). Да…. Я был не очень доволен.

Фото: Tennis TV

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Риме Медведев сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).