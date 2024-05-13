Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Слишком агрессивен». Медведев оставил саркастичную надпись на камере после победы в Риме

«Слишком агрессивен». Медведев оставил саркастичную надпись на камере после победы в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) оставил послание на телекамере.

Напомним, в третьем круге соревнований Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q).

«Был слишком агрессивен», — написал Медведев и добавил улыбку. Вероятнее всего, Даниил таким образом с сарказмом оценил свою игру в прошедшем матче. Согласно статистике, россиянин записал на свой счёт лишь 18 виннерсов (активно выигранных мячей), в активе побеждённого им соперника — 38.

Фото: Tennis TV

Фото: Tennis TV

За выход в четвертьфинальный раунд турнира в Риме Медведев сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).

Отметим, что Медведев является действующим чемпионом «Мастерса» в Риме. Даниилу пока ни разу не удавалось защитить титул на уровне ATP.

Материалы по теме
Медведев одолел наследника Джоковича на «Мастерсе». Даниил выиграл 8-й матч подряд в Риме
Медведев одолел наследника Джоковича на «Мастерсе». Даниил выиграл 8-й матч подряд в Риме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android