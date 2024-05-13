Зверев: не знаю, чем кормят детей в Италии, но здесь действительно много сильных юношей

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, пятая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев забавно высказался о своём сопернике после выхода в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, в матче третьего круга Зверев (3) со счётом 7:6 (7:3), 6:2 обыграл 54-ю ракетку мира 22-летнего представителя Италии Лучано Дардери.

«Я не знаю, чем кормят детей в Италии, но здесь действительно много сильных молодых теннисистов, и Дардери определённо один из них», — сказал Зверев в интервью на корте.

Следующим соперником Зверева в Риме станет 53-й номер рейтинга ATP португалец Нуну Боржеш.

Отметим, что первой ракеткой Италии является чемпион Australian Open — 2024 Янник Синнер, который пропускает Рим из-за травмы.