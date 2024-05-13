Даниил Медведев прокомментировал тяжёлую победу в третьем круге «Мастерса» в Риме

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал выход в 1/8 финала грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), действующим обладателем титула которого является.

В матче третьего круга Медведев (2) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 одолел 121-ю ракетку мира 20-летнего представителя Сербии Хамада Меджедовича (Q).

«Мне казалось, что я хорошо начал матч, а затем всё пошло под откос. Моя подача заметно ухудшилась, удары были недостаточно агрессивными, особенно когда это требовалось. Я люблю играть в своём ритме, но периодически люблю удивлять соперников хорошими ударами – а сегодня это не получалось.

В какой-то момент матча я подумал, что того, что я делаю, будет недостаточно для победы. Поэтому я рад, что, даже играя не лучшим образом, смог победить сегодня. Завтра попытаюсь показать свой лучший теннис», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.