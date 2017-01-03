Бертенс уступила Дэвис, Лючич-Барони выбила Бартель в первом круге в Окленде

Голландская теннисистка(5) не смогла пробиться во второй круг турнира Окленде. на старте турнира она проиграла американке— 6:7 (3:7), 4:6. Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Бертенс выполнила 6 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта. На счету Дэвис 1 эйс, 2 двойные ошибки и 4 брейка. Следующей соперницей американки будет японка Куруми Нара.Также во второй круг турнира пробилась хорватка. В первом раунде она обыграла немку(Q) — 6:3, 3:6, 6:3. Эта встреча длилась 1 час 50 минут. Следующей соперницей Мирьяны будет победительница пары Марина Эракович (Новая Зеландия, WC) — Елена Остапенко (Латвия, 7).