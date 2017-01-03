Американцы одержали вторую победу на Кубке Хопмана—2017

Джек Сок и Коко Вандевеге принесли сборной США победу над командой Испании в матче теннисного Кубка Хопмана, который проходит в Перте (Австралия) со счётом 3:0.
Сборная США одержала уже вторую победу на турнире. В заключительном матче группы В американцы встретятся в четверг со сборной Австралии.
Кубок Хопмана. Перт, Австралия
Группа В. 2-й тур
США – Испания – 3:0
Джек Сок — Фелисьяно Лопес — 3:6, 6:2, 6:3.
Коко Вандевеге — Лара Арруабаррена — 6:2, 6:4.
Коко Вандевеге/Джек Сок — Лара Арруабаррена/Фелисьяно Лопес — 4:3 (5:3), 3:4 (2:5), 4:3 (5:2).