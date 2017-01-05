Дэвис и Остапенко разыграют путёвку в финал на турнире в Окленде

На турнире в Окленде определилась первая полуфинальная пара. Путёвку в финал разыграют американкаи теннисистка из Латвии(7).Дэвис в 1/4 финала обыграла чешку Барбору Стрыцову (4) — 6:1, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 44 минуты, за которые американка совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Стрыцовой 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.Остапенко в четвертьфинальном матче переиграла американку Мэдисон Бренгл — 7:5, 6:3. Этот поединок продолжался 1 час 27 минут. На счету Остапенко 4 эйса, 6 двойных ошибок и и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Бренгл допустила 2 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на подаче соперницы.