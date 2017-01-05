Чемпион юниорского AO-2016 обвиняется в участии в договорном матче

Победитель юниорского Открытого чемпионата Австралии 2016 года австралиецобвиняется в участии в договорном матче, сообщает Sydney Morning Herald. Под подозрение попала игра Андерсона с его соотечественникомна турнире серии «челленджер» в Траралгоне, который состоялся в октябре.По информации следствия, Оливер по договорённости должен был проиграть первый сет. В итоге он одержал победу в матче со счётом 4:6, 6:0, 6:2.Судебное слушание по делу Андерсона намечено на 2 марта.